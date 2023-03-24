OnePlus mermerden telefon yapıyor

Çinli teknoloji devi OnePlus son zamanlarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile dikkat çekiyor. Firma geçen şubat ayında yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11 ’i tanıtmıştı. Şimdi ise şirket bu modelin mermer arka planlı özel versiyonunu tanıtacak.

OnePlus Çin başkanı Li Jie tarafından Weibo sayfasında OnePlus 11’in özel versiyonunun bir tanıtım fragmanı paylaşıldı. Bu fragmanda telefon Jüpiter’in üzerinde yer alıyor.

Yani telefonun özel versiyonun tasarımında Jüpiter gezegeninden ilham alınmış. Ayrıca Li Jie açıklamasında “benzeri görülmemiş malzeme ve işçilik” cümlelerini de kullandı.