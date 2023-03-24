OnePlus mermerden telefon yapıyor

Çinli teknoloji devi OnePlus, mermer arka planlı özel telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 11’in özel versiyonu olacak olan model özel bir işçilik ile üretiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:08
OnePlus mermerden telefon yapıyor
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Çinli teknoloji devi OnePlus son zamanlarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile dikkat çekiyor. Firma geçen şubat ayında yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11’i tanıtmıştı. Şimdi ise şirket bu modelin mermer arka planlı özel versiyonunu tanıtacak.  

OnePlus Çin başkanı Li Jie tarafından Weibo sayfasında OnePlus 11’in özel versiyonunun bir tanıtım fragmanı paylaşıldı. Bu fragmanda telefon Jüpiter’in üzerinde yer alıyor.

Yani telefonun özel versiyonun tasarımında Jüpiter gezegeninden ilham alınmış. Ayrıca Li Jie açıklamasında “benzeri görülmemiş malzeme ve işçilik” cümlelerini de kullandı.  

Birçok kişi tarafından OnePlus’ın arka planının mermer olacağı söylentileri dolaşıyor.  Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddialar şimdiden kullanıcıların ilgisini topladı.  

ONEPLUS 11’İN ÖZELLİKLERİ 

Ekran: 6,7 inç 3216 x 1440 LTPO3 AMOLED 

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 

Depolama: 256 GB / 512 GB 

RAM: 12 GB / 16 GB 

Arka Kamera: 50 MP f/1.8, 32 MP f/2.0, 48 MP f/2.2 

Ön Kamera: 16 MP f/2.4 

Batarya: 5000 mAh 

İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13 

 


OnePlus OnePlus 11 mermer

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