OnePlus mermerden telefon yapıyor
Çinli teknoloji devi OnePlus, mermer arka planlı özel telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 11’in özel versiyonu olacak olan model özel bir işçilik ile üretiliyor.
Çinli teknoloji devi OnePlus son zamanlarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile dikkat çekiyor. Firma geçen şubat ayında yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11’i tanıtmıştı. Şimdi ise şirket bu modelin mermer arka planlı özel versiyonunu tanıtacak.
OnePlus Çin başkanı Li Jie tarafından Weibo sayfasında OnePlus 11’in özel versiyonunun bir tanıtım fragmanı paylaşıldı. Bu fragmanda telefon Jüpiter’in üzerinde yer alıyor.
Yani telefonun özel versiyonun tasarımında Jüpiter gezegeninden ilham alınmış. Ayrıca Li Jie açıklamasında “benzeri görülmemiş malzeme ve işçilik” cümlelerini de kullandı.
Birçok kişi tarafından OnePlus’ın arka planının mermer olacağı söylentileri dolaşıyor. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddialar şimdiden kullanıcıların ilgisini topladı.
ONEPLUS 11’İN ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,7 inç 3216 x 1440 LTPO3 AMOLED
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
Depolama: 256 GB / 512 GB
RAM: 12 GB / 16 GB
Arka Kamera: 50 MP f/1.8, 32 MP f/2.0, 48 MP f/2.2
Ön Kamera: 16 MP f/2.4
Batarya: 5000 mAh
İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13
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