Kablolu kulaklık kullanmayı sevenlere Apple'dan kötü haber

Yayınlanma: 18.03.2025 - 21:02

Güncelleme: 18.03.2025 - 21:02

Apple'ın bu yılın eylül ayında yapacağı etkinlik ile tanıtmayı planladığı yeni iPhone serisinin bir üyesi hakkında Bloomberg'den bir iddia geldi. Buna göre Apple, iPhone 17 Air'da porta yer vermeyecek. Bu da kablolu herhangi bir cihazın artık iPhone 17 Air ile uyumlu olmayacağını gösteriyor ve kablosuz olanlara geçilmesini zorunlu kılmış olacak.

iPHONE 17 AIR MODELİNDE PORT BULUNMAYABİLİR

Bloomberg'den gazeteci Mark Gurman'ın yer verdiği bu iddiaya göre, cihaz oldukça ince olacak. Premium özellikleri ince bir modelde birleştirmeyi planlayan Apple, telefondan aynı zamanda portları da çıkartıyor. Zaten uzun bir süredir sadece bir porta sahip olan cihaz en son USB-C'ye geçilmesiyle bu portu güncellemişti.

Bu konuda çok da memnun olmayan Apple, kullanıcılara iPhone 17 Air ile hiçbir bağlantı noktası sunmayabilir. Yine de Avrupa Birliği'nin koyduğu kurallar kapsamında bu bağlantı çıkışlarının güncellenmesi gerçekleşmeyebilir de.

iPhone 17 Air'ın daha önce yapılan sızıntılardan öğrendiğimiz özelliklerine göre cihazda Dynamic Island bulunacak ve 6,6 inç 120 Hz ProMotion ekranı olacak. Önceki modelde olduğu gibi 48 MP ana kamerasının yanı sıra A19 işlemcisi olacak ve 5G C1 modem kullanılacak. Telefonun ise 900 dolara satılacağı konuşuluyor.