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Steam'de popüler strateji oyunu ücretsiz verilmeye başlandı

Oyun satın alma platformu Steam, 'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' oyununu ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00
Steam'de popüler strateji oyunu ücretsiz verilmeye başlandı
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Dünyanın en popüler oyun satın alma platformu Steam, kullanıcılarına ücretsiz içerikler sunmaya devam ediyor. Bu hafta platform 'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' adlı strateji oyununu 1 Haziran 20.00'a kadar ücretsiz verecek.

'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' oyununda dört farklı ırk bulunuyor. Bu ırklardan herhangi birini oyuncular seçerek galip gelmeye çalışıyor. Her ırkın kendine özel oyun tarzları da mevcut. 

Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle: 

Minimum:

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i3
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi – 3 GB VRAM
  • RAM: 4 GB
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi – 3 GB VRAM
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

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