Steam'de popüler strateji oyunu ücretsiz verilmeye başlandı
Oyun satın alma platformu Steam, 'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' oyununu ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı.
Dünyanın en popüler oyun satın alma platformu Steam, kullanıcılarına ücretsiz içerikler sunmaya devam ediyor. Bu hafta platform 'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' adlı strateji oyununu 1 Haziran 20.00'a kadar ücretsiz verecek.
'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' oyununda dört farklı ırk bulunuyor. Bu ırklardan herhangi birini oyuncular seçerek galip gelmeye çalışıyor. Her ırkın kendine özel oyun tarzları da mevcut.
Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3
- Ekran kartı: Nvidia GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi – 3 GB VRAM
- RAM: 4 GB
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Tavsiye Edilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5
- Ekran kartı: Nvidia GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi – 3 GB VRAM
- RAM: 8 GB
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
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