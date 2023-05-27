Steam'de popüler strateji oyunu ücretsiz verilmeye başlandı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformu Steam, kullanıcılarına ücretsiz içerikler sunmaya devam ediyor. Bu hafta platform 'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' adlı strateji oyununu 1 Haziran 20.00'a kadar ücretsiz verecek.

'Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War' oyununda dört farklı ırk bulunuyor. Bu ırklardan herhangi birini oyuncular seçerek galip gelmeye çalışıyor. Her ırkın kendine özel oyun tarzları da mevcut.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3

Intel Core i3 Ekran kartı: Nvidia GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi – 3 GB VRAM

Nvidia GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi – 3 GB VRAM RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

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