Kaldırım taşı sanıyorlardı: 5 milyon dolara alıcı buldu!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:23

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:23

Bir dönem kaldırım taşı olarak da kullanılan tablet, 155 pound (yaklaşık 70 kilogram) ağırlığında bir mermer levhadan oluşuyor. Sotheby's müzayede evi, tableti isimsiz bir alıcının satın aldığını ve İsrail'deki bir kuruma bağışlamayı planladığını açıkladı.

New York merkezli müzayede evi, taşın satış fiyatının, önceden belirlenen 1 ila 2 milyon dolarlık tahmini aşarak, 10 dakikadan fazla süren yoğun bir rekabet sonucu 5 milyon doları geçtiğini belirtti.

BENZERSİZ BİR ESER

300 ila 800 yılları arasına tarihlenen tablet, Paleo-İbranice yazılmış On Emir metniyle, antik döneme ait bu türdeki tek bozulmamış örnek olma özelliği taşıyor. Sotheby's, tabletin 1943 yılına kadar bir evde kaldırım taşı olarak kullanıldığını ve o dönemde bir akademisyene satıldığını açıkladı. Bu kişi, tabletin tarihi önemini fark eden ilk kişi oldu.

Tablet ilk kez 1913 yılında, günümüzde İsrail'in güney kıyılarında yapılan demiryolu kazıları sırasında ortaya çıkarılmıştı. Ancak, keşfedildiğinde tarihi önemi hemen fark edilmemişti.

METİNDEKİ DETAYLAR

Taşa kazınan metin, üçüncü emir olan “Tanrı'nın adını boş yere anmama” emrini içermiyor. Bunun yerine, Samiriler için kutsal bir yer olan Gerizim Dağı'nda ibadet edilmesi gerektiğine dair yeni bir direktif içeriyor.

Sotheby’s yetkilileri, tabletin kültürel ve dini tarih açısından eşsiz bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu eser, tarih boyunca kaybolmuş veya değiştirilmiş inanç sistemlerini anlamamızda önemli bir araçtır,” ifadelerini kullandı.