Nostradamus'un 2025 kehanetleri: Bu semboller Türkiye'ye mi işaret ediyor?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da biterken Nostradamus'un, bir sonraki yıla dair kehanetleri merak ediliyor. 2025 kehanetleri arasında biri var ki, doğrudan 'Türkiye' ile ilişkilendiriliyor.
Michel de Nostredame adıyla doğan Fransız astrolog, 1555 yılında yayımladığı Les Prophéties (Kehanetler) adlı eseriyle tarihe adını yazdırmıştı. İngilizce basımı yalnızca 179 sayfa olan kitabı pek çok kişi, gelecekteki dünya olaylarını öngörmek için yorumladı.
Bazıları onu bir dahi olarak görürken, birçok kişi belirsiz konuştuğunu ve sözlerinin çarpıtıldığını düşünüyor. İngiliz, The Standard gazetesi, 2025 yılına ait olduğunu iddia ettiği bazı kehanetlerin 'oldukça çarpıcı' olduğunu söylüyor.
Küresel Çatışmalar ve Kaynak Savaşları
Nostradamus’un dizelerinde, kuzey ve güney arasındaki gerilimlerden bahsetmesi, gelecekte kaynak savaşlarının büyük bir tehdit olabileceğine işaret ediyor. Artan jeopolitik gerilimler, bu öngörüleri destekler nitelikte.
YENİ DÜNYA YÜKSELECEK
Astrolog, 'büyük güçlerin çarpışacağını' öngörüyor ve bazıları bunun nükleer savaş tehdidiyle mevcut politik duruma bir atıfta bulunduğunu düşünüyor. Ünlü kahin, "Batılı ülkelerin etkisinin azalacağını ve yeni dünya güçlerinin yükseleceğini" söylüyor.
İNGİLTERE VE SAVAŞ
Nostradamus, İngiltere'de büyük bir veba salgını ile birlikte büyük bir savaş yaşanacağını öngörerek şöyle yazmış:
"Avrupa topraklarından gelenler, İngiltere'nin tahtını kurduğunu gördüklerinde, onun etrafında acımasız savaşlar olacak. Krallık, hem içeriden hem de dışarıdan düşman saldırılarına sahne olan acımasız savaşlarla işaretlenecek. Kara veba geri dönecek, gökyüzünün altında, ondan daha ölümcül bir düşman olmayacak."
Teknoloji ve İnsanlığın Dönüşümü
“Demirden insanlar” ve “küçük kutular” gibi metaforlar, yapay zekânın ve teknolojinin etkilerinden bahsediyor olabilir. 2025 yılı, bu teknolojik dönüşümün insan hayatını derinden değiştireceği bir dönem olarak öngörülüyor.
GALYA PİRİNCİ VE HİLAL NE ANLAMA GELİYOR?
Nostradamus şöyle devam ediyor: "Uzun savaş boyunca tüm ordu yıpranacak, askerler için para bulamayacaklar; altın ya da gümüş yerine deri, Galya pirinci ve Ay’ın hilal işaretiyle para basacaklar."
Bazıları 'Ay’ın hilal işareti' ve 'Galya pirinci' ifadelerinin Fransa ve Türkiye’nin bu anlaşmazlığı çözmekte rol oynayabileceğine işaret ettiğini düşünüyor.
GİZEMLİ BİR LİDER...
Ünlü astrolog, Brezilya’da yanardağ patlamaları ve seller olacağını öngörüyor. Ayrıca, iklim değişikliği tehdidini de sürdürüyor.
Öte yandan son olarak, 'gizemli bir liderin' ortaya çıkıp 'suya dayalı bir imparatorluk' kuracağını öngörüyor.
İnsanlığın Uyanışı mı?
Bazı yorumcular, Nostradamus’un kehanetlerinde 2025 yılını sadece felaketlerle değil, aynı zamanda insanlık için bir uyanış ve yeniden doğuş yılı olarak gördüğünü düşünüyor. “İnsanlık uzun uykusundan uyanacak” dörtlüğü, bu dönüşümün habercisi olabilir.
2024 sona ererken naçizane tavsiyemiz; geriye değil ileriye bakmalı ve kendi geleceğimizi kendimiz çizmeliyiz. Kehanetlerini okumak eğlenceli olsa da kahinlerin öngörülerine bel bağlamamalıyız..
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