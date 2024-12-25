Nostradamus'un 2025 kehanetleri: Bu semboller Türkiye'ye mi işaret ediyor?

GALYA PİRİNCİ VE HİLAL NE ANLAMA GELİYOR?

Nostradamus şöyle devam ediyor: "Uzun savaş boyunca tüm ordu yıpranacak, askerler için para bulamayacaklar; altın ya da gümüş yerine deri, Galya pirinci ve Ay’ın hilal işaretiyle para basacaklar."

Bazıları 'Ay’ın hilal işareti' ve 'Galya pirinci' ifadelerinin Fransa ve Türkiye’nin bu anlaşmazlığı çözmekte rol oynayabileceğine işaret ettiğini düşünüyor.