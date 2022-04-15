Renk değiştirebilen Vivo V23 5G Türkiye'de

15 Nisan 2022 Cuma, 16:43

Akıllı telefon markası Vivo, V serisi ailesine katılan yeni modeliyle yine fark yaratan işlere imza atmaya devam ediyor. vivo V23 5G, Türkiye’de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla tüketiciyle buluşuyor.

Yeni tasarıma sahip olan V23 5G, 179 gramlık ağrılığı ve 7.39 mm’lik ultra ince çerçevesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tek parça metal düz çerçeve, havacılıkta kullanılan alüminyumdan yapıldı.

Amoled ekranı ise 2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip.

Vivo'nun iddiasına göre Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Bu özellik yaratıcılığınızla birleştiğinde telefonunuzu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi haline getiriyor.

Doğal tonlar kullanılarak geliştirilen renk değiştirme özelliğine sahip arka cam yüzeyi ile, arka yüzeyinde kullanılan Fluorite AG teknolojisiyle çeşitli aydınlatma koşullarında kullanıcılara daha az yansıma sunmayı hedefliyor.

SELFİELER, PORTRELER VE GENİŞ AÇILI ÇEKİMLER

5 güçlü kamera setinden oluşan telefonda, 50MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, hem muhteşem net fotoğraf çekebilir hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalayabilirsiniz. Böylece herkesi bir grup selfie fotoğrafına dahil edememenin sıkıntısına da son verebilirsiniz.

Buna ek olarak vivo V23’de çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile selfielere imkan sağlıyor. Çift Tonlu Spot Işığı, özelleştirilebilir JNV sensörü rengin derecesini soğuktan sıcağa doğru manzara ile eşleştiriyor ve portrenizin her kısmının parlak ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Aynı zamanda Yeni Doğal Portre özelliği sayesinde, yapay zeka algoritmalarıyla isteğe bağlı yüz güzelleştirme modülleri ile çok çeşitli selfie düzenlemeleri yapabilirsiniz.

64MP ana arka kamera, iyi bir ışık hassasiyetine sahip olmasını sağlayan f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde kullanıcılarına sunuluyor. Ana kameraya eşlik eden 120 derecelik görüş alanına sahip 8MP süper geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ise her çeşit çekimi yapabilmenize fırsat tanıyor.

Öte yandan fotoğraflarda olduğu gibi 4K selfie videolarınızda da geliştirilen filtreler, portreler yaratmanıza imkân sunuyor. Aynı zamanda yüzlere ve tüm objelere dokunuşlar yapabilme seçeneği sağlayan AI Face Beauty modu da artık videolarınızda daha fazla düzenleme esnekliğine sahip olabileceğiniz anlamına geliyor.

V23 5G, güncellenen Dual View Video özelliği ile ön ve arka kamerayı aynı anda kullanma imkânı sunuyor. Hem ön hem arka kamerada bulunan 4K video gece modu özelliği sayesinde karanlık bir ortamda da fotoğraf çekmek mümkün.

90 Hz yenileme hızına sahip ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyun kullanıcılarına da hitap ediyor. Aynı zamanda 12 GB RAM’e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisini de getiriyor.

4200 mAh’lik bir pile sahip V23 5G, 44W hızlı şarj desteği ile de 30 dakika içerisinde yüzde 1’den yüzde 68’e kadar şarj edebiliyor.

V23 5G, Funtouch OS 12, işlevsellik ve kullanıcı deneyimi arasında bir denge sağlayarak bireysel ihtiyaçlara daha iyi hitap eden ince ayarlarıyla kullanıcıları karşılıyor. Telefon, iki yeni Widget’e sahip oluşuyla dikkat çekiyor.

Yıldız Tozu Işıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip Gün Işıltısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan V23 5G 13.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.