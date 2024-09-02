Kapaklı Barbie telefonu beklenenden fazla satış yaptı
HMD'nin Barbie Phone'u kısa sürede beklenenden fazla satış yapmayı başardı.
Kısa bir süre önce HMD imzalı olarak satışa çıkan Barbie Phone, akıllı olmayan özellikleriyle sadece aramaları cevaplamak gibi basit işlemlerin yapılmasıyla öne çıkıyordu. Barbie pembesine sahip olan telefon kapaklı cep telefonu olarak tasarlanması dikkat çekmişti.
BARBIE PHONE BEKLENENDEN FAZLA SATTI
Mattel ve HMD Barbie telefonu için el sıkışmıştı.
Telefon geçen haftalarda çıkış yaptı ve Nokia 2660 Flip modelinin yeniden tasarlanmış hali gibi görünüyor.
Aktarılana göre Stoklar Birleşik Krallık'ta tükenmiş ve telefona oldukça büyük ilgi var.
Barbie Phone 131 dolarlık fiyat etiketine sahip.
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