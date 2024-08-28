HMD Barbie Phone'u tanıttı! Pembe telefonun özellikleri neler?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:47

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:47

Barbie filminden sonra pek çok marka ile ortaklık kuruldu ve ürünler çıkartıldı. Bunların en son ürünü ise HMD imzalı Barbie Phone oldu. Telefon kapaklı ve eski tip bir tasarıma sahip. Barbie pembesinin baskın olduğu telefonun teması ise sizi dünyaya bağlı tutmak. Bu yüzden telefonda herhangi bir uygulama bulunmuyor yalnızca arama yapabiliyor ya da mesajlaşabiliyorsunuz.

BARBIE PHONE ÖZELLİKLERİ NELER?

HMD'nin sloganında ise akıllı telefonunuzu bıkap tatile çıkın ifadeleri yer alıyor. Yani telefonunuz hayatınız olmasın, yalnızca iletişim aracınız olsun deniyor.

Telefon, 2,8 inçlik ekranı bulunuyor ancak dış kapağında 1,77 inçlik bir ekran daha var. Unisoc T107 işlemcisi kullanılan telefonun 64 MB RAM'i var. 128 MB depolama alanına sahip olan cihazın depolama alanı microSD ile 32 GB'a kadar çıkabiliyor.

Tek şarj ile 9 saatlik konuşma süresi sağlayan telefonun 1450 mAh bataryası var. Çift SIM desteği sunulan telefonda 0,3 MP kamera ve T9 klavye yer alıyor.

Telefon, 129 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.