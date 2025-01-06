Kaspersky, siber savunma ve yapay zeka araştırmasını yayınladı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 19:37

Güncelleme: 06.01.2025 - 19:37

Yapılan açıklamaya göre, Kaspersky son çalışmasında, KOBİ'ler ve büyük işletmelerdeki BT ve Bilgi Güvenliği profesyonellerinin görüşlerini derledi. Çalışmanın sonucuna göre, Türkiye'deki bilgi teknolojileri (BT) profesyonellerinin yüzde 96'sı, yapay zekanın siber saldırılarda kullanımının artacağını öngörüyor.

Bulgular, yapay zeka odaklı siber saldırılara acilen hazırlanma ihtiyacının altını çiziyor. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 9'u, gelecek 2 yıl içinde yapay zeka destekli saldırılarda önemli bir artış olacağını öngörüyor.

Gelişen tehditlerle mücadele etmek için şirketler siber güvenlik uzmanlığına büyük önem veriyor. Katılımcıların yüzde 96'sı kurum içi çalışanlara eğitim vererek kurum içi uzmanlığı artırmanın önemini vurgularken, yüzde 91'i siber güvenlik tedarikçileri tarafından sağlanan dış uzmanlığa duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Bu ihtiyaç, perakendeden kritik altyapıya kadar farklı sektörleri kapsıyor ve gelişmiş tehdit korumasına yönelik evrensel talebi vurguluyor.

Kuruluşlar, siber korumalarını güçlendirmek için hem kurum içi hem de kurum dışı uzmanlığı aktif bir şekilde entegre ediyor. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 24'ü gelişen tehdit ortamına uyum sağlamak için dış destekten yardım alıyor ya da almayı planlıyor, yüzde 38'i aynı şeyi şirket içi eğitim girişimleri yoluyla yapıyor. Buna ek olarak, yüzde 73'ü halihazırda dış siber güvenlik uzmanlığı kullanmakta ve yüzde 60'ı eğitim programları uygulamakta olup, korumalarını güçlendirmede ikili bir yaklaşımın altını çiziyor.

Siber güvenlik sağlayıcılarının uzmanlığı, kuruluşların korumaya odaklı çözümlerini dağıtmalarına yardımcı olan özel profesyonel hizmetlerden belirli güvenlik zorluklarına odaklanan gelişmiş uzman merkezlerine kadar çeşitli şekillerde olabiliyor. Bu merkezlerden biri Kaspersky AI Teknoloji Araştırma Merkezi olarak öne çıkıyor. Bu merkez, siber güvenlik çözümlerinin koruyucu yeteneklerini derinleştirmek için şirketin yapay zeka araştırma ve geliştirme çalışmalarını bir araya getiriyor.

Bu alandaki uzmanlığı geliştirmek ve yapay zeka destekli tehditlerin önüne geçmek için Kaspersky uzmanları, bazı önerilerde bulundu.

Kaspersky Managed Detection & Response çözümünün yanı sıra çevrim içi ve canlı Kaspersky Siber Güvenlik Eğitimi kursları ile şirketin kurum içi becerilerinin güçlendirilmesinin, siber korumayı güçlendirmeye ve çalışanların dayanıklılığını artırmaya yardımcı olacağını öneren uzmanlar, siber güvenlik davranışlarını aşılayan Kaspersky Automated Security Awareness Platform'unun yapay zeka destekli tehditlere ve yapay zeka araçlarının güvenli kullanımına adanmış özel bölümler içerdiğini ve yapay zeka araçlarının giderek yaygınlaşmasıyla ilişkili risklerden korunmaya yardımcı olacağının altını çizdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky AI Teknoloji Araştırma Merkezi Grup Müdürü Vladislav Tushkanov, son anketlerinin, işletmelerin yapay zeka kaynaklı siber saldırılardan kaynaklanan artan tehdidin farkında olduğunu ve satıcıların kapsamlı siber güvenlik uzmanlığının kullanımı da dahil olmak üzere kapsamlı çözümlerle korumalarını güçlendirmek istediklerini gösterdiğini belirtti.

Tushkanov, "Kaspersky AI Teknoloji Araştırma Merkezi, tehdit koruma stratejilerini geliştirmek ve siber güvenlikte yapay zekayı kullanmanın yenilikçi yollarını keşfetmek için yapay zeka gelişmelerinden yararlanmamıza yardımcı olmak adına çok önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, yapay zekanın kendisine özgü güvenlik endişelerini ele almamızı sağlayarak işletmelerin yapay zeka kaynaklı en son tehditlere karşı hazırlıklı olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.