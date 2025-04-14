Katy Perry uzaya çıktı, dönüşte toprağı öptü

Yayınlanma: 14.04.2025 - 20:43

Güncelleme: 14.04.2025 - 20:43

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Şarkıcı Katy Perry bugün uzaya çıktıktan sonra döndüğü gezegenimizde toprağı öptü.

Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir mürettebatla sabah saatlerinde Dünya'yı terk etmişti.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'e ait roket, yolcularını kısa süreliğine uzaya çıkarıyor.

Bugünkü uçuş yaklaşık 11 dakika sürdü. Bunun yaklaşık iki dakikası uzayda ve sıfır yer çekiminde gerçekleşti.

Roketin yolcuları arasında Jeff Bezos'un nişanlısı, gazeteci Lauren Sanchez de vardı.

Dünya'ya dönen uzay kapsülünün kapısını açan Bezos, kapsülden çıkan ilk kişi olan Sanchez'i sarılarak ve öperek karşıladı, "Seni özledim" dedi.

Katy Perry, uzaya çıkmanın "anne olmaktan sonra en güzel şey" olduğunu söyledi ve bununla ilgili bir şarkı yazabileceğinin sinyalini verdi.

Adı papatya anlamına gelen kızı Daisy için elinde bir papatyayla uzaya çıkan ünlü şarkıcı, orada Louis Armstrong'dan What a Wonderful World (Ne Harika Bir Dünya) şarkısını söyledi.

Blue Origin Katy Perry kapsülden çıkarken elindeki papatyayı kaldırdı

Yolculardan Gayle King, Perry'den Roar gibi popüler şarkılarını isteyenler olduğunu fakat Perry'nin dünya hakkında bir mesaj vermek istediğini söyledi.

King uzayın son derece sessiz bir yer olduğunu belirtti.

Yapımcı Kerianne Flynn ise oğlunun arkadaşlarına "Annem uzaya gidecek" dediğinde "Anneler uzaya gitmez" yanıtı aldığını söyledi ve ekledi:

"Bu anne uzaya gitti!"

Aisha Bowe ise "Bu deneyimden sonra aynı insan olmam mümkün değil" dedi ve gezegenimizi sınırlar olmadan görmenin güzelliğinden bahsetti.

Bowe, kapsül uzaya ulaştığında tüm yolcuların göz göze gelip özel bir an paylaştığını ekledi.

Kapsülün son yolcusu, insan hakları savunucusu Amand Nguyen ise kendine asla pes etmeme sözü verdiğini söyledi ve "Çok minnettarım" dedi.

Bu, Blue Origin'in New Shepherd roketiyle yapılan 11. insanlı uçuştu.

Bugünkü uçuş 1963'ten beri tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşu oldu.

62 yıl önceki son uçuşta Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova tek başına uzaya çıkmıştı.

Getty Images 1963'ten bu posterde "Dünyanın ilk kadın astronotu çok yaşa!" yazıyor. Tereşkova geçen ay 88 yaşına bastı

O uçuş aynı zamanda bir kadının ilk uzaya çıkışı olmuştu.

O günden beri hiçbir kadın uzaya tek başına çıkmadı.

Blue Origin ile uzaya çıkmanın maliyeti bilinmiyor. Şirket bu konuda bir fiyat listesi paylaşmıyor. Bugünkü ekibin para ödeyip ödemediği de bilinmiyor.

Öte yandan şirket 2021'deki ilk uzay yolculuğu için bir koltuğu açık artırmayla 28 milyon dolara satmıştı.

BBC Bilim Muhabiri Victoria Gill'in aktardığına göre Blue Origin ile uzaya çıkmak için sıra bekleyenlerden 150 bin dolarlık, iade edilebilir bir depozito alınıyor.

Dünyanın bitip uzayın başladığı yer genellikle yerden 100 km. yukarda kabul ediliyor.

Bugünkü uçuş, Karman Çizgisi denen bu eşiği 6 km. aşarak 106 km. yüksekliğe ulaştı.