ABD'li şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor! Jeff Bezos'un şirketiyle anlaştı
Katy Perry uzaya gideceğini açıkladı Ünlü şarkıcı, Jeff Bezos'un Blue Origin şirketiyle uzay yolculuğuna çıkacak. Fırlatma tarihi ise henüz açıklanmadı!
ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin uzay yolculuğu yapacağı bildirildi.
ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin yapılan açıklamada, ilkbaharda 'New Shepard' adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.
Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmadı. New Shepard roketinin insanlı olarak gerçekleştirdiği 11'nci uzay uçuşu olacak. Roket, bugüne kadar 52 kişiyi uzaya taşıdı.
Etiketler: #Katy Perry #Jeff Bezos
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