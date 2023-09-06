Eski Disney animasyoncuları Stray'in filmini yapıyor

Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:15

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:30

Annapurna, büyük ilgi gören 2022 macera oyunu "Stray"i animasyon filmi olarak geliştirmekte olduğunu duyurdu. Projenin arkasında, Annapurna'nın eski Disney Animation yöneticileri Robert Baird ve Andrew Millstein bulunuyor.

STRAY'İN KONUSU NEDİR?

"Stray", BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve çürümekte olan bir siber şehrin neon ışıklı sokakları ve karanlık alanlarında geçen üçüncü şahıs bir kedi macera oyunudur. Oyun, karanlık bir siberpunk dünyasında, sevimli bir kedi karakterini kontrol ederek oynanıyor ve bu farklı deneyimi sunmasıyla özellikle dikkat çekiyor. Stray 2022 yılında en iyi bağımsız oyun ödülünü almıştı.

"Stray" animasyon filminin ne zaman tamamlanacağı ve yayınlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.