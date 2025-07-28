Kediler neden sudan nefret ediyor?

Evcil kedilerin sudan nefret ettiği bilinen bir gerçeklik ancak konuyla ilgili bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Ev kedileri hakkındaki en bilinen klişelerden biri, ıslanmaktan nefret etmeleridir. Küvette yıkanmaktan, herhangi bir yerden gelen buhardan korkmaya kadar kediler ve su her zaman birbirine zıt kutuplarda bulunur. Her ne kadar bazı kediler yüzmekten hoşlanmasa da bazı kedi ırkları yüzmeyi sever. Örneğin Van kedileri ve Maine Coon gibi türler.

Peki bazı istisnalar dışında kediler neden bu kadar sudan nefret ederler?

Uzmanlara göre kedilerin biyolojisi ve evrimsel tarihine ek olarak bireysel yetiştirilme tarzlarında da bazı potansiyel ipuçları bulunuyor.

Hayvan davranış bilimci ve Maueyes Kedi Bilimi ve Eğitimi'nin kurucusu Kristyn Vitale, ev kedilerinin atası olan Afrika yaban kedisinin yani latince Felis silvestris lybica, modern ev kedilerinin sudan kaçınmasında büyük rol oynayabileceğini düşünüyor.

Kaplanlar, balıkçı kediler ve jaguarlar gibi bazı vahşi kediler böceklerden kaçmak, serinlemek ve hatta avlarına pusu kurmak için yüzmeyi tercih ederler. Öte yandan Afrika vahşi kedisi çoğunlukla çöl ortamlarında yaşar ve bu ortamlarda nadiren büyük su kütleleriyle karşılaşır veya yüzer.

Live Science'ta yer verildiğine göre göre Vitale bu kedilerin suyun yakınında veya içinde avlanmalarıyla pek tanınmadıklarını söylüyor.

Afrika yaban kedisinin beslenmesinin büyük bir kısmını kemirgenler gibi kara hayvanları oluşturuyor. Bu göz önüne alındığında, evcil kedilerin su aramaması şaşırtıcı değil. Bu, türün doğasında olan bir şey değil.

ISLAK OLMAK FİZİKSEL OLARAK RAHATSIZ EDİCİ OLABİLİYOR

Oakland Üniversitesinde hayvan bilişselliği uzmanı olan Jennifer Vonk, ev kedilerinin sudan hoşlanmamasının olası bir başka nedenini ortaya attı: Islaklık, fiziksel olarak rahatsız edicidir ve potansiyel olarak koku alma duyularını bozabilir.

Tüyleri su ile doluyor ve hareket etmeyi zorlaştırıyor, bu da muhtemelen kendilerini savunmasız hissetmelerine neden oluyor

Sonuç olarak, kedilerin sudan nefret etmesinin tek bir nedeni olmayabilir; muhtemelen birden fazla faktörün bir karışımı.