Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabı hacklendi!

Kırıkkale Valiliği’nin resmi Twitter hesabı hackerler tarafından saldırıya uğradı. Hesabın bilgilerini çalan hackerler kripto para dolandırıcılığı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:34
Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabı hacklendi!
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Son zamanlarda kripto para dolandırıcılığı giderek artmaya başladı. Hackerler tarafından ünlülerin ve çeşitli kurumların sosyal medya hesapları hackleniyor. Bu hesaplardan kripto paralarla ilgili sahte etkinlik reklamları yaparak insanları dolandırıyorlar.  

HACKERLAR KIRIKKALE VALİLİĞİ'Nİ HEDEF ALDI 

Hacklerların yeni hedefi Kırıkkale Valiliği oldu. Valiliğin resmi Twitter hesabını hackleyen hackerlar, Ripple coin’in patronu Garlinghouse’un bir etkinlik yaptığını iddia etti. Bu etkinliğe insanların başvurmasını isteyerek kripto paralarını çalmayı hedefliyorlardı. Yetkililer, durumu farkederek söz konusu paylaşımı kaldırdılar. Ancak geçen süre zarfında mağdur olan insanların olup olmadığı bilinmiyor.


Twitter hack hacker Kırıkkale Valiliği

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