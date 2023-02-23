WhatsApp'ta büyük açık: Tüm yazışmalarınızı okuyabilir!

Milyarlarca kullanıcıya sahip WhatsApp uygulamasında, kişisel yazışmaların başkalarının eline geçmesine neden olan büyük bir güvenlik açığı tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:47
WhatsApp'ta büyük açık: Tüm yazışmalarınızı okuyabilir!
Abone Ol google-news

Eğer herhangi bir nedenle telefon numaranızı değiştirdiyseniz ve buna bağlı WhatsApp hesabını silmediyseniz, bir yabancı özel WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir ve ayrıca tüm kişilerinize mesaj gönderebilir.

Donanımhaber'de yer verilen güvenlik açığı, kablosuz iletişim operatörlerinin eski müşterilerinin telefon numaralarını geri dönüştürerek yeni müşterilere verme uygulamasından kaynaklanıyor. Eğer yeni bir telefon numarası aldıysanız, eski numaranızın bir başkasına satılması durumunda, tüm yazışmalarınız o kişinin WhatsApp uygulamasına düşmeye başlıyor. Grup sohbetleriniz de dahil.

Bu aşamadan sonra telefon numarasının yeni sahibi kişi listenizdekilere dilediği şekilde mesaj gönderebiliceği gibi grup sohbetlerinize de katılabiliyor.

YAZIŞMALARINIZ BAŞKALARI TARAFINDAN ELE GEÇİRİLİRSE NE YAPMALISINIZ?

Şirket yaptığı açıklamalarda bu durumun yaşanabileceği kabul ediliyor ancak bunun son derece nadir olduğu aktarılıyor. Şirkete göre başkalarının yazışmalarına erişim sağlamak uygulamadaki bir güvenlik açığı değil eski numaraları satan telekom operatörlerinin sorunu.

Kişisel verilerini korumak ve yazışmalarının bir başkasının eline geçmesini istemeyen kullanıcılara ise telefon numaralarını değiştirirken hesaplarını tamamen silmeleri tavsiye ediliyor.


whatsapp WhatsApp Android WhatsApp faydalı özellikler WhatsApp iOS WhatsApp mesaj düzenleme WhatsApp mesaj düzenleme özelliği Whatsapp özellikleri

İlgili Haberler

WhatsApp mesaj düzenleme özelliği ne zaman geliyor?

WhatsApp mesaj düzenleme özelliği ne zaman geliyor?
WhatsApp sonunda sınırları yükseltti

WhatsApp sonunda sınırları yükseltti
Rafa kaldırılan WhatsApp özelliği yakında geliyor

Rafa kaldırılan WhatsApp özelliği yakında geliyor

En Çok Okunan Haberler