WhatsApp'ta büyük açık: Tüm yazışmalarınızı okuyabilir!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:47

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 10:47

Eğer herhangi bir nedenle telefon numaranızı değiştirdiyseniz ve buna bağlı WhatsApp hesabını silmediyseniz, bir yabancı özel WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir ve ayrıca tüm kişilerinize mesaj gönderebilir.

Donanımhaber'de yer verilen güvenlik açığı, kablosuz iletişim operatörlerinin eski müşterilerinin telefon numaralarını geri dönüştürerek yeni müşterilere verme uygulamasından kaynaklanıyor. Eğer yeni bir telefon numarası aldıysanız, eski numaranızın bir başkasına satılması durumunda, tüm yazışmalarınız o kişinin WhatsApp uygulamasına düşmeye başlıyor. Grup sohbetleriniz de dahil.

Bu aşamadan sonra telefon numarasının yeni sahibi kişi listenizdekilere dilediği şekilde mesaj gönderebiliceği gibi grup sohbetlerinize de katılabiliyor.

YAZIŞMALARINIZ BAŞKALARI TARAFINDAN ELE GEÇİRİLİRSE NE YAPMALISINIZ?

Şirket yaptığı açıklamalarda bu durumun yaşanabileceği kabul ediliyor ancak bunun son derece nadir olduğu aktarılıyor. Şirkete göre başkalarının yazışmalarına erişim sağlamak uygulamadaki bir güvenlik açığı değil eski numaraları satan telekom operatörlerinin sorunu.

Kişisel verilerini korumak ve yazışmalarının bir başkasının eline geçmesini istemeyen kullanıcılara ise telefon numaralarını değiştirirken hesaplarını tamamen silmeleri tavsiye ediliyor.