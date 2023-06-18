Kırsal kesim için elektrikli otomobil alımı kolaylaştırılıyor
Çinli yetkililer, kırsal kesimde yeni enerjili araçların (NEV) satış ve kullanımına yönelik bu yılki tanıtım kampanyasını üç bölgede başlattı.
Kampanyayı başlatan beş devlet dairesinden biri olan Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı'na göre kampanya hazirandan aralık ayına kadar sürecek.
Kampanyada toplam 69 NEV modelinin yer alacağını açıklayan bakanlık, NEV üretici ve dağıtıcılarından, satış politikalarını belirlemelerini ve müşteri hizmet sistemlerini iyileştirmelerini istedi.
Bakanlık ayrıca, şarj tesisi işletmecilerinin şarj hizmetlerinde indirime gitmesi, e-ticaret platformlarının da araçları çevrimiçi satması gerektiğini belirtti. Çin, şarj altyapısının inşasını hızlandırmaya odaklanarak, kırsal alanlarda yaşayan insanların NEV satın alıp kullanmalarına yardım etmek için bir yönerge yayımlamıştı.
Çin'deki NEV satışları Mayıs ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,2 artışla 717.000 adede ulaştı ve NEV üretimi geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 713.000 adet olarak gerçekleşti.
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