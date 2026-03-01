Kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşan yapay zekayla konuşturulan nesneler akımı

Konuşturulan nesneler, kısa video formatlarının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma sağlıklı beslenmenin önemini, domates tarımda bilinçli üretime dikkati çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken, bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bir manav reyonundaki sebzelerin "tazelik hikayelerini" anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler, izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor.

Videolarda, nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor.

Yapay zekayla konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmek istenen mesaj, güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor.

Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda, nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken, yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.

İşletmeler konuşturulan nesnelerle yapay zekayı reklam ve tanıtım alanında kullanmaya başladı

Konuşan nesneler ve ürünler, son dönemde özellikle ticari işletmeler tarafından reklam ve tanıtım sektöründe de kullanılmaya başlandı.

İşletmeler, ürünlerinin özelliklerini klasik reklamlardan farklı olarak doğrudan ürünü konuşturarak "kendi ağzından" anlatmayı tercih ediyor. Bu uygulamayla işletmeler, ürünlerini tüketiciye doğrudan ulaştırıyor.

İşletmelerin yaptığı videolarda bir beyaz eşya doğru kullanımını anlatırken, bir temizlik ürünü ise kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatabiliyor.

Yapay zekayla konuşturulan nesneleri eğitimciler de sık şekilde kullanıyor. Çocuklar için hazırlanan içeriklerde bir matematik sorusu konuşturulup hareket ederek sorunun çözümünü anlatıyor.

Bu içeriklerin üretim aşamasında ise görüntü işleme, ses sentezi ve metin üretimi teknolojileri kullanılıyor.

Bazı uzmanlar ise içeriklerin işin uzmanı kişiler tarafından oluşturulmadığını belirterek, bunlara dikkatli yaklaşılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

"Sayfayı kurarken açıkçası bu kadar viral olacağını hiç düşünmemiştim"

Yapay zekayla nesneleri konuşturan ve son günlerde milyonlarca izleyiciye ulaşan içerik üreticisi bir sosyal medya hesabının yöneticisi Azerbaycanlı Nijat Mammadov, asıl olarak giyim sektörüyle ilgilendiğini, yapay zeka araçlarını aktif şekilde kullandığını, video üretimi ve içerik oluşturma süreçlerinde kendini geliştirdiğini söyledi.

Mammadov, sayfayı kurarken özel bir hedefinin olmadığını, benzer içerikler üreten sayfalardan etkilendiğini aktardı.

"Sayfayı kurarken açıkçası bu kadar viral olacağını hiç düşünmemiştim. Kısa sürede videolarım 5-6 milyon izlenmeye ulaştı. İlk 30 gün içinde Instagram'da 60 bin takipçiye ve 34 milyon görüntülenmeye ulaştım. TikTok'ta ise 80 bin takipçi ve yaklaşık 40 milyon görüntülenme elde ettim." diyen Mammadov, bu sonuçların kendisi için de beklenmedik olduğunu ve kendisini motive ettiğini kaydetti.

Mammadov, takipçilerinin büyük kısmının Türkiye'den olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

Videoları yaparken öncelikle konu seçimi yapıyorum. Günlük hayatta sık kullanılan ürünler, besinler ya da insanların merak ettiği konular üzerinde düşünüyorum. Daha sonra konu hakkında araştırma yapıyor, bilgileri güvenilir kaynaklardan kontrol ediyorum. Ardından senaryo aşamasına geçiyorum. Mesajı kısa, net ve akılda kalıcı şekilde hazırlamaya çalışıyorum. İçeriğin hem bilgilendirici hem de dikkat çekici olmasına özen gösteriyorum. Görsel ve video üretim kısmında yapay zeka araçlarından faydalanıyorum. Görselleri oluşturuyor, animasyon sürecini planlıyor ve karakterlere ses veriyorum. Videonun özellikle ilk saniyelerinin izleyicinin dikkatini çekmesi benim için çok önemli. Son olarak videoyu düzenleyip altyazılarını ekliyorum ve paylaşmadan önce tekrar kontrol ediyorum. Tüm süreç fikirden yayına kadar birkaç aşamadan oluşuyor ve her aşamada detaylara dikkat ediyorum.

"Kesin iddialarda bulunan içeriklere şüpheyle yaklaşılmalı"

Güney Kore'de insan yeteneklerini aşan bilimsel süper zeka geliştirmeye odaklanan bir yapay zeka girişimi olan Asteromorph'un kurucusu Lee Min-hyung, sosyal medyanın genellikle yeterli kanıt olmadan veya sınırlı kanıtları aşırı genelleştirerek, görüşlerini kesin gerçeklermiş gibi sunan sayısız "doktor ve akademisyenle" dolu olduğuna dikkati çekti.

Lee, "İçerikte konuşan meyveler varsa, izleyicilerin bunu sezgisel olarak yapay zeka tarafından üretilmiş olarak algılama olasılıkları daha yüksektir, bu da onu gerçek uzmanları taklit eden içeriklerden daha az aldatıcı hale getirebilir." dedi.

Konunun uzmanı olmayanlar tarafından oluşturulan viral içeriklerin sorunlu olduğu yönündeki eleştirilerin bir dereceye kadar geçerli olduğunu söyleyen Lee, bunun uzmanlarca sunulan içeriğin de koşulsuz olarak güvenilir olduğu anlamına gelmediğini dile getirdi.

Lee, "Uzmanlar, kendi ticari çıkarları veya önyargıları nedeniyle sıklıkla abartılı iddialarda bulunurlar. Viral içerik ürün satışları veya ticari hedeflerle bağlantılıysa, bazı mevcut yasal çerçevelerin düzenlenmesi gerekiyor. (Konuşan nesne içerikleri) Yapay zeka yeni riskler yaratmış değil, daha çok mevcut yanlış ve abartılı reklamcılık sorunları yeni biçimlerde ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Yapay zeka tarafından üretilen içeriğin gerçek bilgilerle karıştırılması olgusunu temelden önlemenin hem teknik hem de pratik olarak son derece zor olduğunu aktaran Lee, sosyal medya platformlarının yapay zeka içeriklerini etiketlemesi gerektiğini söyledi.

"Yapay zeka kullanılarak kasıtlı olarak yanlış sağlık bilgileri veya abartılı reklamlar üretip yayarak halk sağlığına zarar veren eylemler için açık yasal düzenlemeler ve içtihat hukuku oluşturulmalıdır." diyen Lee, kasıtlı olarak yanlış bilgi yayanlara karşı yasal düzenleme gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

Beslenmeyle ilgili yanlış bilgilendirmelerin uzun vadeli etkileri yadsınamaz. Yetişkinler için belirli gıdaların her derde deva olduğuna inanmak veya tersine kanıt olmadan bu gıdalardan kaçınmak, beslenme dengesizliklerine veya gerekli tıbbi müdahalelerin gecikmesine yol açabilir. Eleştirel düşünme becerileri ve medya okuryazarlığı henüz tam olarak gelişmemiş olan çocuklar ve ergenler, konuşan meyve videoları gibi eğlenceli ve sansasyonel içerikleri gerçek olarak kabul etme eğilimindedir. Çocukları ve ergenleri hedef alan yanlış sağlık reklamlarına karşı daha sıkı düzenlemelerin yanı sıra evlerde ve okullarda medya okuryazarlığı eğitimi verilebilir.

Lee, sosyal medyadaki yapay zeka videoları için hangi kanıtların sunulduğuna bakılması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: