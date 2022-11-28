Kitlesel yok oluştan önce önemli bir element azalmış
Yeni çalışma, yaklaşık 183 milyon yıl önce meydana gelen önemli bir yok oluş olayından önce gezegenin okyanuslarında molibden elementinin azaldığını gösteriyor.
Okyanuslardaki canlı türlerinin yüzde 90’a kadarının ortadan kaybolduğu kitlesel bir yok oluşa katkı yapmış olabilecek bu azalma, yok oluş olayında daha önce tahmin edilenden çok daha fazla organik karbonun yer altına gömüldüğünü akla getiriyor. Çalışma AGU Advances bülteninde yayımlandı.
ZANNEDİLENDEN ÇOK DAHA FAZLA
Populer Science Türkçe tarafından yayımlanan araştırmaya göre FSU Dünya, Okyanus ve Atmosfer Bilimleri Bölümünde çalışan ve makalenin eş yazarı olan Yard. Prof. Jeremy Owens, “Bu araştırma söz konusu yok oluş olayı sırasında molibdene neler olduğuyla ilgili daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor fakat bunu bir adım daha öteye de götürüyoruz” diyor. “Bulgularımız, sistem üzerinden ne kadar karbonun döngüye girdiğini anlamamızı sağlıyor ve bunun zannedilenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor; muhtemelen atmosfer ve okyanuslarda insan faaliyetleriyle gerçekleşen modern artışların ölçeğinde.” dedi.
Daha önce yürütülen araştırmalar, bu antik kitlesel yok oluş olayının ana aşaması esnasında molibden elementinde azalmalar gerçekleştiğini gösterdi. Fakat azalmanın ne kadar yaygın olduğu, ne kadar erken başladığı veya ne kadar sürdüğü belli değildi.
Bilim insanları, molibden alçalmasının ve oksijensizleşme evrenin ilk aşamasının başlangıç ve süresiyle ilgili yeni tahminler yürüttüler. Araştırma, azalmanın yok oluş olayının başlangıcından yaklaşık bir milyon yıl önce gerçekleştiğini ve toplamda iki milyon yıl kadar sürdüğünü gösteriyor. Bu miktarlar, bilim insanlarının önceki tahminlerinden çok daha uzun bir süreyi kapsıyor.
Tıpkı 183 milyon yıl önce bugün de Dünya sistemine giderek daha fazla karbondioksit ekleniyor. Okyanuslar oksijen kaybettikçe ve daha fazla organik karbon yer altına gömüldükçe bu durum, molibden gibi pek çok canlının hayatta kalmak için bel bağladığı denizdeki iz metallerin azalmasına yol açabilir. Bu antik yok oluş olayından sonra, küresel koşullar yaşam için daha konuksever hale gelmiş ancak söz konusu süreç yüz binlerce yılda gerçekleşmiş.
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