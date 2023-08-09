Klavyede yazılanları ses ile tespit eden algoritma! Çok dikkatli olunmalı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:45

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:45

Yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle kimlik avı ve dolandırcılık vakalarında artış görülüyor. Yalnızca artış da değil yöntemler de bir o kadar şaşırtamaya başladı. Güvenlik araştırmacılarının tespit ettiği bir algoritma işitsel olarak saldırı gerçekleştirilmesine neden oluyor.

KLAVYEYİ KULLANIRKEN MİKROFONU KAPATIN!

MacBook kalvyesinde yazılanları tuş seslerini dinleyerek tespit edebilen bu algoritma yüzde 95'e varan bir doğruluk sunuyor olmasıyla tedirginlik yaratıyor.

Zoom ve benzeri platformlar üzerinden bilgilerin çalınmasının içten bile olmadığını söyleyen uzmanlar, telefonların mikrofonlarının bile bu dinleme işleminde kullanılabileceğini söylüyor. Yani dijital her şey kullanıcıların bilgilerini çalmada ya da bilgi toplamada kullanılabilr silahlara dönüşüyor.

Bundan korunmak isteyen kullancılar ise özellikle canlı görüşmeler yaptıklarında herhangi hassas verilerini girerken karakteristik yazma stilini değiştirmesini öneriyor. Bir diğer yandan söz konusu saldırı yönteminde klavye kullanırken mikrofonun kapatılması iyi bir çözüm olabilir.