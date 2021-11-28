Son dakika | Hollanda ve Danimarka'da da Omicron varyantı görüldü

28 Kasım 2021 Pazar, 15:50

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı alan Avrupa ülkesi Hollanda'da, Güney Afrika'dan gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan karantinadaki 61 yolcunun en az 13'ünde yeni Omicron varyantı tespit edildi.

Bu, şu ana kadar AB ülkelerinde saptanan en yüksek Omicron varyantı vakası.

Pazartesi gününden bu yana Güney Afrika'dan Hollanda'ya 5 bin kişinin geldiğini belirten sağlık otoriteleri, Omicron varyantı vakalarının daha da artmasını bekliyor.

Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM) incelemelerin sürdüğünü, test yapıldıkça sayının daha artabileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın hemen ardından Danimarka da Güney Afrika'dan gelen yolcular arasında 2 Omicron varyantına rastlandığını duyurdu.

AB'DE ALARM VERİLDİ

Öte yandan Omicron varyantı Avrupa'da Belçika ve İngiltere, Almanya ve İtalya'da da görüldü.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), İtalya’da 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. ISS tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yakın zamanda Mozambik’ten gelen 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarılarak, "Hasta ve ailesinin sağlık durumu iyi" denildi.

İngiltere'de iki kişide Covid-19 yeni varyantı tespit edildi. Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada 2 kişinin hane halkıyla karantinaya alındıklarını belirtti. İki vakanın "bağlantılı" olduğunu aktaran Javid, vakaların görüldüğü Chelmsford ve Nottingham'da toplu testler yapılacağını bildirdi.

Belçika'da bir kişide, koronavirüsün ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Belçika'da gün içinde B.1.1.529 varyantı olması şüphesiyle iki kişinin Covid-19 testi sonuçları analiz edildi. Bu kişilerden birinin sonucunun virüsün "delta" varyantı, diğerinin sonucunun ise "süper varyant" olarak bilinen tür olduğu ortaya çıktı.

OMICRON VARYANTI

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron'un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.

Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.