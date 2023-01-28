'Dijitalleşme hayatı kolaylaştırsa da insanları yalnızlaştırıyor' uyarısı

Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, "Hızlı bir şekilde değişen ekonomik, kültürel ve sosyal normlar kişileri teknoloji odaklı bir yaşantıya doğru sürüklüyor" dedi. Beyaz, "Bu açıdan bakıldığında cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve sanal asistanlar hayatı kolaylaştırsa da bireylerin yüz yüze olan doğal iletişim alışkanlıklarını değiştiriyor" diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 07:00
'Dijitalleşme hayatı kolaylaştırsa da insanları yalnızlaştırıyor' uyarısı
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Modernizmle birlikte hızla gelişen dijitalleşmenin yol açtığı yalnızlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, aynı zamanda yurttaşlara uyarılarda bulunmuştu.

"TEKNOLOJİ ODAKLI BİR YAŞANTIYA SÜRÜKLÜYOR"

Beyaz, dijitalleşmenin modernizm ile birlikte toplum yaşamına girdiğini belirterek, "Hızlı bir şekilde değişen ekonomik, kültürel ve sosyal normlar beraberinde teknoloji odaklı bir yaşantıya doğru bizleri hızla sürüklüyor. Bu açıdan bakıldığında cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve sanal asistanlar hayatı kolaylaştırsa da sanal tatminler sağlayarak bireylerin yüz yüze olan doğal iletişim alışkanlıklarını da değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze doğal iletişimin azalması nedeniyle bireylerin ötekine karşı daha az gereksinim ve ihtiyaç duyduğunu aktaran Beyaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum bireylerin de yalnızlaşmasına, duyarsızlaşmasına ve sosyal izolasyona girmesine yol açıyor. Genel olarak değerlendirildiği zaman dijitalleşme ve bu yöndeki gelişmeler hayatı kolaylaştırıyor. Ancak bir diğer yönü ile de bakıldığında insanların etkileşim ve iletişimlerine ket vurduğunu, özünde de soyutlanma ve yalnızlık hissinin kalıcı, uzun vadeli bir şekilde olmasına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz."

 


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