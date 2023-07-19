Tek kullanımlık mail adresi nasıl oluşturulur? Tek kullanımlık mail adresi güvenilir midir?

Son zamanlarda insanlar tarafından tek kullanımlık mail adresinin nasıl açılacağı merak ediliyor. Peki tek kullanımlık mail adresi nasıl açılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:34
Tek kullanımlık mail adresi nasıl oluşturulur? Tek kullanımlık mail adresi güvenilir midir?
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Günümüzde bir siteye kayıt olduğunuz zaman sizden ilk istenecek olan bilgi mail adresi oluyor. Ancak bazı siteler mail adresinize gelen bütün e-postaları okumak gibi ayrıcalıklar isteyebiliyor. Bu koşullarda insanlar mail adreslerini siteye kayıt olurken vermek istemeyebiliyor. Bu durumda tek kullanımlık mail adresleri devreye giriyor. 

TEK KULLANIMLIK MAİL ADRESİ NASIL AÇILIR?

Tek kullanımlık mail adresi açmak için birçok üçüncü parti site bulunuyor. Bu sitelerden en popüleri "temp-mail.org" olarak öne çıkıyor. Birçok kişi tarafından kullanılan siteden tek kullanımlık mail adresi almak için yapmanız gereken sadece siteye giriş yapıp biraz beklemek. Daha sonra size tek kullanımlık bir mail adresi atanıyor. Bu mail adresini kullanarak sitelere kayıt yapabiliyor, aynı zamanda da bu maile gelen e-postaları kontrol edebiliyorsunuz. 

TEK KULLANIMLIK MAİL ADRESİ GÜVENİLİR Mİ?

Tek kullanımlık mail adreslerinin birçok avantajı olsa dahi güvenilk konusunda sıkıntıları bulunuyor. Bu mail adresleri oturum açmak için parola istemiyorlar. Bundan dolayı da bu mail adreslerine herkes tarafından erişim sağlanabilir. Ayrıca tek kullanımlık mail adresleri 10 dakika sonra kapanıyor. Yani tekrar kullanmak istediğinizde bu mail adreslerini kullanamıyorsunuz. 

 


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