Kozmonotlar 2023'ün ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

İki Rus kozmonot, Soyuz MS-22 uzay aracında basınç azalmasının neden olduğu bir aradan sonra bu yılın ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Xinhua
Yayınlanma: 20.04.2023 - 12:37
Kozmonotlar 2023'ün ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
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Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın haberine göre Rus kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Dmitriy Petelin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir modülünden diğerine bir radyatör taşımak için uzaya çıktı.

KOZMONOTLAR DAHA ÖNCEDEN BELİRLENEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİ

Böylelikle Petelin iki, Prokopyev dört kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmiş oldu.

Kozmonotlar, ek radyasyon ısı eşanjörü ile "Zarya" modülü arasındaki elektrikli kablo bağlantısını kesme, radyatörden bir fişi çekme ve radyatörü modüle bağlayan dört kilidi açma görevlerini yerine getirdi.


Rus kozmonotlar Soyuz MS-22 uzay aracı Soyuz MS-22

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