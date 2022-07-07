Kredi kartı bilgilerini çaldığı tespit edildi: Android virüsüne dikkat!

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:56

Son dönemde normal bir mobil uygulama gibi görünen, ancak bünyesinde Joker gibi gizli bir virüs barındıran birçok kötü amaçlı yazılımlar tespit edildi.



Bu virüsleri bünyesinde barındıran uygulamalar Google Play Store gibi mağazalardan kaldırılsa da kılık değiştirerek kullanıcıları tehdit etmeye kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Android işletim sisteminin en büyük düşmanlarından Joker trojanı da yeniden ortaya çıktı.

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları vakit kaybetmeden söz konusu uygulamaları cihazlarından kaldırılması konusunda uyarıyor.

4 ANDROİD UYGULAMASINDA TESPİT EDİLDİ

Mobil güvenlik şirketi Pradeo Security, yayımladığı raporda toplamda 100 binden fazla indirilen dört Android uygulamasında Joker trojanı tespit ettiğini duyurdu. Söz konusu virüs, normal gibi görünen bir uygulamanın içerisine gizlenerek cihazlara sızıyor.

Shift Delete'in haberine göre, ilk aşamayı başarıyla tamamlayan trojanın bir sonraki hedefi ise kullanıcıları haberleri olmadan premium hizmetlere abone yapmak. Böylelikle banka hesaplarını yavaş yavaş boşaltıyor. Bunun yanı sıra e-posta adreslerini / şifrelerini ve diğer kişisel bilgileri de çalabilme potansiyeline sahip.

Joker trojanına sahip dört Android uygulaması Google Play Store’dan kaldırılsa da önceden indirmiş olan kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor. Bu nedenle Pradeo, kullanıcıların yazılımları cihazlarından silmelerini, banka hesap şifrelerini değiştirmelerini ve hesaplarında herhangi bir şüpheli hareketin olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyor.

Tespit edilen 4 uygulama şu şekilde;

Smart SMS Messages, Blood Pressure Monitor, Voice Languages Translator ve Quick Text SMS.