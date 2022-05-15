Android cihazlarda WhatsApp arayüzü değişiyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 11:48

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; WhatsApp, Android cihazlarda durum oluştururken sol alt kısımda yer alan emoji, yazı ve renk paleti simgelerini ekranın sağ üst tarafına taşıyacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ayrıca paylaşılacak durumların kimlerin izleyebilmesini hızlı bir şekilde değiştirmek için de alt kısımda bir etiket sunacak. Kullanıcılar bu sayede durumlarının kimlerin izleyebileceğini pratik bir şekilde değiştirecek. Şu anda WhatsApp kullanıcıları, durumun kimlerin görebileceğini Ayarlar ve Gizlilik kısmında değiştiriyor.

Test aşamasında olan yeni arayüzün ve gizlilik özelliğinin kısa süre sonra kararlı sürüme gelecek. Popüler uygulama, geçtiğimiz günlerde emoji ile mesajlara tepki verme özelliğini tüm kullanıcılar için getirmişti. Ardından da yeniliklere bunlarla kalmayarak sohbet filtreleme hızlı yanıt verme özelliklerini de test etmeye başladı.