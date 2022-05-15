Android cihazlarda WhatsApp arayüzü değişiyor
WhatsApp, Android cihazlar için durum ara yüzünü değiştirdiğini açıkladı. Ayrıca mesajlaşma uygulaması yeni bir gizlilik özelliği üzerinde durduğunu duyurdu.
ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; WhatsApp, Android cihazlarda durum oluştururken sol alt kısımda yer alan emoji, yazı ve renk paleti simgelerini ekranın sağ üst tarafına taşıyacak.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ayrıca paylaşılacak durumların kimlerin izleyebilmesini hızlı bir şekilde değiştirmek için de alt kısımda bir etiket sunacak. Kullanıcılar bu sayede durumlarının kimlerin izleyebileceğini pratik bir şekilde değiştirecek. Şu anda WhatsApp kullanıcıları, durumun kimlerin görebileceğini Ayarlar ve Gizlilik kısmında değiştiriyor.
Test aşamasında olan yeni arayüzün ve gizlilik özelliğinin kısa süre sonra kararlı sürüme gelecek. Popüler uygulama, geçtiğimiz günlerde emoji ile mesajlara tepki verme özelliğini tüm kullanıcılar için getirmişti. Ardından da yeniliklere bunlarla kalmayarak sohbet filtreleme hızlı yanıt verme özelliklerini de test etmeye başladı.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı