Kronik yaraların çözümü için yapay örümcek ağı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 16:22

Güncelleme: 26.09.2024 - 16:22

Çin'in Nanjing Teknoloji Üniversitesindeki araştırmacıların geliştirdiği ipek bandajlar, 3D baskı düzeneği kullanılarak kolayca eğrilebilirken, aynı zamanda belirli tıbbi durumların tedavisini iyileştirecek kadar sağlam.

Ekip, yeni yara sargılarını dejeneratif eklem hastalığı olan ve diyabetin yol açtığı kronik yaralara sahip farelerde test etti ve her ikisi de geleneksel bandajlara göre daha hızlı iyileşti.

YAPAY ÖRÜMCEK AĞI ÇÖZÜM OLABİLİR

Independent Türkçe'nin aktardığı çalışmaya göre araştırmacılar, "Yeni ipek bandajlar biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir" diye belirtti.

Kesin bir eğirme planına dayanan yapay örümcek ipeğinin, yeni nesil akıllı malzemeleri inşa ve modüle etmek için yüksek verimli bir yol sağlayacağına inanıyoruz.

Örümcek ağlarının yaraların tedavisinde kullanılması Antik Roma'ya kadar gidiyor fakat tıbbi uygulamalarda kullanımı büyük ölçekte pratik değil.

Bunun nedeni, ipekböceklerinden alınan ipeğin aksine, örümcek ağı ipeğinin elde edilmesinin örümceğimsilerin yaşadığı bölgeyi koruma doğası nedeniyle epey zor olması. Cell Press akademik dergisinde yayımlanan 2021 tarihli bir çalışmaya göre, doğal üretilen örümcek ipeğinin kullanılması bakteri bulaşması riskini de artırıyor.

Aarhus Üniversitesi'nden Profesör Trine Bilde o tarihte, "Örümcek ipeği her zaman hayranlık uyandırdı ve neredeyse mitik bir statüye sahip" demişti.

Güçlü ampirik destekle değil, 'inançla yerleşmiş' gibi görünen mitlerden biri.

Bu durum, yeni nesil tıbbi malzemelerde kullanılmak üzere yapay örümcek ipeğinin geliştirilmesine yol açtı ve en son 3D baskı tekniği, malzemenin seri üretimi için yeni bir yaklaşım sunuyor.

Bu büyük atılımın arkasındaki bilim insanları, "Örümceklerin doğal eğirme süreciyle uyumlu olarak, farklı ölçeklerde çok işlevli yapay örümcek ipeğinin seri hazırlanmasını sağlayan yüksek verimli bir eğirme planı rapor ediyoruz" diye yazdı.

Son araştırma, American Chemical Society akademik dergisinde, "Overexpressed Artificial Spidroin Based Microneedle Spinneret for 3D Air Spinning of Hybrid Spider Silk" (Hibrit Örümcek İpeğinin 3D Havada Eğirilmesi için Yüksek Üretimli Yapay Spidroin Tabanlı Mikroiğne Eğirici) başlıklı bir çalışmada yayımlandı.