Bilim ve din arasında bilinç: Bilincin kökeni farklı boyutlar mı?

Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:06

Güncelleme: 22.09.2024 - 12:06

Bilim insanları, insan bilincini anlamaya çalışırken birçok farklı teoriyi tartıştı. Ancak Nevada Üniversitesi'nden fizik profesörü Michael Pravica, bilincin kaynağının yalnızca beyin olmadığını, evrendeki gizli boyutlarla ilişkili olabileceğini iddia ediyor.

HİPERDİMENSİONALİTE VE BİLİNÇ

Michael Pravica, insan bilincinin yalnızca dört boyutlu bir evrenle sınırlı olamayacağını savunuyor. Ona göre, evrende daha fazla boyut olduğunu düşünmemiz ve bu boyutların bilincin kaynağını açıklayabileceğini öne sürüyor. "Bilincin, biyolojiyi aşan bir olgu olduğunu düşünüyorum," diyen Pravica, bu boyutların matematiksel olarak algılanabilmesinin büyük bir hediye olduğunu belirtiyor.

FİZİK VE DİN ARASINDAKİ BAĞLANTI

Pravica, bu teoriyi yalnızca bilimsel bir temele oturtmuyor, aynı zamanda dini inançlarıyla da ilişkilendiriyor. Ona göre, İncil’de İsa’nın cennete yükselmesi, İsa’nın hiperdimensional bir varlık olduğunu düşündürüyor. Bu durum, bilincin sadece biyolojik değil, metafiziksel bir boyut taşıdığı anlamına gelebilir.

BİLİMSEL ELEŞTİRİLER

Pravica’nın bu iddiası bilim dünyasında tartışmalara neden oldu. Fordham Üniversitesi’nden Dr. Stephen Holler, bu teoriyi "bilim-kurgusal" bulduğunu ve bilimsel açıklamaların yerine dini kavramların kullanılmasının bilimi zayıflattığını ifade etti.