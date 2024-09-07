Dünyanın en büyük iPhone'u üretildi! Rekor kırdı

Farklı iPhone projeleri bulunuyor ancak iki YouTube kanalı güçlerini birleştirdi ve dünyanın en büyük iPhone'unu inşa etmeyi başardı.

Dünyanın en büyük iPhone'u üretildi! Rekor kırdı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 08:00

Farklı projelere imza atan DIY Perks adlı YouTube kanalı ve yine bir teknoloji kanalı olan Mrwhosetheboss yeni bir video yayınladı. Videoda dünyanın en büyük iPhone'u inşa edildiği gösteriliyor ve aynı zamanda cihaz aktif olarak çalışıyor da. Bu devasa iPhone Guinness Rekoru'na da girdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK iPHONE'UNU YAPTILAR

Normalde iPhone'larda işletim sistemi olarak iOS yer alıyor ancak bu cihazda iOS görünümlü Android işletim sistemi bulunuyor. Ancak bu cihaz aynı zamanda Windows işletim sistemiyle de çalışabiliyor.

Tasarımını tamamen gerçek iPhone'lara benzeten ekip, cihazda pek çok teknolojiyi de kullanmış. Tamamlanan telefonda dokunmatik ekran, kamera, el feneri ve şarj portu gibi tüm işlevlerin yer aldığı ekstra belirtiliyor.

Cihaz dünyanın en büyük akıllı telefon klonu olarak kayıtlara geçti. 


Etiketler: #dünyanın en büyük iPhone'u #büyük iPhone

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