Dünyanın en büyük iPhone'u üretildi! Rekor kırdı

Yayınlanma: 07.09.2024 - 08:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 08:00

Farklı projelere imza atan DIY Perks adlı YouTube kanalı ve yine bir teknoloji kanalı olan Mrwhosetheboss yeni bir video yayınladı. Videoda dünyanın en büyük iPhone'u inşa edildiği gösteriliyor ve aynı zamanda cihaz aktif olarak çalışıyor da. Bu devasa iPhone Guinness Rekoru'na da girdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK iPHONE'UNU YAPTILAR

Normalde iPhone'larda işletim sistemi olarak iOS yer alıyor ancak bu cihazda iOS görünümlü Android işletim sistemi bulunuyor. Ancak bu cihaz aynı zamanda Windows işletim sistemiyle de çalışabiliyor.

Tasarımını tamamen gerçek iPhone'lara benzeten ekip, cihazda pek çok teknolojiyi de kullanmış. Tamamlanan telefonda dokunmatik ekran, kamera, el feneri ve şarj portu gibi tüm işlevlerin yer aldığı ekstra belirtiliyor.

Cihaz dünyanın en büyük akıllı telefon klonu olarak kayıtlara geçti.