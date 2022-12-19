Samsung Galaxy S23 için tarih ve fiyat sızıntısı
Samsung'un yapacağı etkinlikte Galaxy S23 serisini tanıtması bekleniyordu. Ancak etkinlik ikinci kez ertelendi.
Samsung özellikle akıllı telefon tarafında stratejisini değiştirmeye hazırlanırken, S23 serisinin de tanıtılacağı etkinlik ikinci kez ertelendi. Normalde erteleme ile iki hafta içinde tanıtımın yapılması bekleniyordu ancak şubat veya mart ayına ertelenmesine karar verildi.
S23 SERİSİNİN FİYATI VE SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ
Samsung'un merakla beklenen serisinin aynı zamanda fiyatları da daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Samsung Galaxy S23'ün fiyatının 799 dolardan, S23 Plus'ın 899 dolardan, S23 Ultra'nın ise 1.199 dolardan başlaması bekleniyor.
Galaxy S23'ün 6.1 inç Super AMOLED ekranının 2240x1080 çözünürlüğünde 422 ppi, 120Hz ekran yenileme hızında olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söylenen cihazın, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacağı da aktarılıyor. Ön kamera 10 Megapiksel olacakken, arka kameralar 50 Megapiksel, 10 Megapiksel ve 12 Megapiksel olacak.
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