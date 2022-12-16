Samsung 2023 yılında yeni bir strateji benimseyecek

16 Aralık 2022 Cuma, 10:30

Samsung teknolojinin neredeyse pek çok alanında üretim yapıyor. Akıllı telefonları için kendi mobil işlemcisini üreten şirket, daha verimli olmak istiyor. Şirketin Cihaz Deneyimi birimiyle gerçekleştirilen yeni bir toplantıda, "maliyet düşürme fikrine tamamen kapılmadan, akıllı telefonların rekabet gücünü artırmanın yollarını düşünme" kararı alındı.

SAMSUNG 2023 YILINDA DAHA İDDİALI OLACAK

Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin yükselişini göz ardı etmek istemeyen Samsung, Apple gerçeğini de unutmuyor. Bu sebeple, 2023 yılında çıkması beklenen akıllı telefonlarda iddialı özelliklerin yer alması bekleniyor.

Exynos için de planlar yapan Samsung, yeni bir yonga seti geliştirmek için çalışmalarını başlattı. Yeni geliştirilecek mobil çip biriminin başına ise 2016 yılında Samsung'a Qualcomm'dan katılan Choi Won-joon getirilecek. Böylelikle yeni işlemci( adını henüz bilmiyoruz) çok daha optimize bir deneyim sunacak.