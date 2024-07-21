Kullanıcıların alabileceği en ideal iPhone hangisi?
Uzmanlara göre parasının karşılığını en iyi veren iPhone modeli belli oldu. Peki en yeni çıkan iPhone'lar mı daha eski modeller mi en iyisi?
Dünyada ve Türkiye'de akıllı telefon fiyatları artmaya devam ediyorken, kullanıcılar uzun yıllar kullanabilecekleri telefonlara yatırım yapmak istiyor. DailyMail de uzmanlara bu soruyu yöneltti. Teknisyenler, eski Apple çalışanları, uzmanlar ve daha fazlasıya iletişime geçen DailyMail, buradan topladığı bilgileri aktardı.
UZMANLARA GÖRE EN İYİ iPHONE TERCİHİ iPHONE 13
Uzmanlara göre, en son tanıtılan iPhone'lar en iyi sonucu sunmuyor. Hatta, sonuçlara göre 2021 yılında tanıtılan iPhone 13 modelleri her açıdan en iyi pozisyonda bulunuyor.
En iyi bütçe dostu seçenek ise 2022 yılında tanıtılan iPhone SE.
Bunların yanı sıra internette fikirlerini belirten büyük bir çoğunluğa göre en iyi fiyat performans iPhone'u iPhone 12 oluyor. Uzmanlar bu yorumlara katılsa da iPhone 13 ile hataların ve bazı performans sorunlarının önüne geçildiği için en iyi tercihin iPhone 13 olduğunu vurguluyor.
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