Apple, yeni Siri'yi ne zaman tanıtabilir?

Apple yapay zeka konusunda geride kaldığının farkında ve farklı şirketlerden destek almayı sürdürüyor. Bu bağlamda kısa sürede sıçrama yapan Google'ın Gemini'si ile desteklenecek yeni Siri çok daha akıllı hale getirilecek.

Tahminlere göre Apple'ın şubat ayında piyasaya sürmeyi planladığı iOS 26.4 güncellemesiyle yenilenmiş Siri de karşımıza çıkacak. Bu sunulacak ilk versiyon aslında test sürümü olacak ve yeniliklerin tamamının karşımıza çıkması mart ve hatta nisan ayını bulacak.

Siri'nin daha kapsamlı özellikler kazanması ve baştan aşağı yenilenmesi ise iOS 27 güncellemesini bulacak.