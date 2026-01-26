Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, yeni Siri'yi ne zaman tanıtabilir?

Apple, yeni Siri'yi ne zaman tanıtabilir?

26.01.2026 23:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, yeni Siri'yi ne zaman tanıtabilir?

Apple'ın Gemini'den destek alacak yeni Siri'si için şubat ayını hedeflediği konuşuluyor.

Apple yapay zeka konusunda geride kaldığının farkında ve farklı şirketlerden destek almayı sürdürüyor. Bu bağlamda kısa sürede sıçrama yapan Google'ın Gemini'si ile desteklenecek yeni Siri çok daha akıllı hale getirilecek. 

Tahminlere göre Apple'ın şubat ayında piyasaya sürmeyi planladığı iOS 26.4 güncellemesiyle yenilenmiş Siri de karşımıza çıkacak. Bu sunulacak ilk versiyon aslında test sürümü olacak ve yeniliklerin tamamının karşımıza çıkması mart ve hatta nisan ayını bulacak. 

Siri'nin daha kapsamlı özellikler kazanması ve baştan aşağı yenilenmesi ise iOS 27 güncellemesini bulacak.

İlgili Konular: #apple #Apple Siri #Google Gemini

İlgili Haberler

ChatGPT'nin alışveriş özelliği tam olarak neler sunacak?
ChatGPT'nin alışveriş özelliği tam olarak neler sunacak? ChatGPT'nin alışveriş özelliği duyurulduğundan beri hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler gelmeye başladı. Peki tam olarak ne sunacak?
PlayStation Plus'ın şubat ayı ücretsiz oyunlarından biri sızdırıldı
PlayStation Plus'ın şubat ayı ücretsiz oyunlarından biri sızdırıldı Sony'nin PlayStation Plus şubat oyunlarının listesinin yayınlanmasına daha birkaç gün var ancak oyunlardan biri sızdırıldı.
Apple, iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemelerini yayınladı
Apple, iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemelerini yayınladı Apple iPhone ve iPad için yeni güncellemelerini yayınladı. Bu güncellemeler küçük bazı hata düzeltmeleri içeriyor.