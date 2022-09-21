Kurtlar insanlara dönük bağlılık sergileyebiliyor
Kurtlara yönelik yeni bir çalışma yapıldı. Bilim insanları kurtların bağlılıklarını sınadı ve insanlara karşı bağlılık sergileyebildikleri görüldü.
Ecology and Evolution bülteninde yayımlanan yeni bir çalışmada kurtların da insan bakıcılara karşı bağlılık davranışı sergileyebildiği gösteriliyor. Stockholm Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, köpekgillerdeki bağlanma davranışlarını ölçmek için özel olarak tasarlanan bir davranış deneyinde 10 kurt ve 12 köpeği test etmişler.
Populer Science Türkiye'de yer alan araştırmaya göre bu test sırasında 23 haftalık kurtlar, aşina oldukları birisi ile bir yabancıyı tıpkı köpekler kadar iyi ayırt etmiş ve aşina oldukları kişiye daha fazla yaklaşmak isteyerek bu kişiye karyı yakın davranışlar sergilemişler.
Köpekler 15 bin yıl önce kurtlardan önce evcilleştirildi
Ek olarak kurtların tanıdıkları kişinin civarda bulunması, kurtlar için stresli bir durumda rahatlatıcı etki meydana getirerek sosyal bir stres tamponu görevi görmüş.
Bir hipoteze göre insanlar ile bağlılık kurmak için gereken kabiliyetlerin köpeklerde sadece evcilleşmeden sonra ortaya çıktığı söylenirken, araştırmada elde edilen bulgular bu hipotezin aksini gösteriyor ve sayıları giderek artan keşiflere yenisini ekliyor. İnsanların köpekleri en az 15.000 yıl önce kurtlardan evcilleştirdiği biliniyor.
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