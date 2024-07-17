Kutup ayılarının takibi için 3 yeni cihaz geliştirildi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:28

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:28

Araştırmacılar, Kanada Arktik takımadalarında yaşayan kutup ayıları üzerinde denenen cihazların ayıların konumunun belirlenmesi ve insanlardan uzak tutulmasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Ayıları takip etmek için 3 yeni cihaz geliştiren araştırmacılar, cihazları yerleştirmek için buldukları ayıları anestezi ile kısa süreli sakinleştiriyor.

CİHAZ 58 GÜN KALDI

Araştırmacılar, cihazın yerleştirilmesiyle ayıdan düşme süresi arasındaki zaman aralığında alınan konum verilerini inceliyor.

Geliştirilen 3 cihazdan en verimli çalışanının ayıların kulağına yerleştirilen "SeaTrkr" cihazı olduğunu belirten araştırmacılar, cihazın bir ayı üzerinde ortalama 58 gün kaldığını ve ayının konumunda sadece birkaç metre oynama olduğunu gözlemledi.

Kutup ayılarının yaşamlarını inceleyen araştırmacılar, bu cihazların ayrıca sıcaklığın her geçen gün yükseldiği bölgedeki ayılar hakkında daha önce bilinmeyen davranışsal bilgileri ortaya çıkaracağına inanıyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Tyler Ross, kürke iliştirilen cihazların insanların kutup ayıları ile karşılaşma riskini azaltmaya oldukça yardımcı olacağını belirtti.

Cihazların, takip tasması takılamayan erkek kutup ayılarının yaşamları hakkında birçok bilgi sunacağını aktaran Ross, cihazların ayıların kulaklarından kendiliğinden düşmesinin istenen bir özellik olduğunu çünkü verilerin genel olarak belirli sezonlarda alınmasının yeterli olacağını kaydetti.

Araştırma, "Animal Biotelemetry" dergisinde yayınlandı.