KVKK Martı kullanıcılarının verilerinin sızdırıldığını duyurdu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti Martı'da veri ihlali yaşandığını açıkladı.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti Martı'da veri ihlali yaşandığını açıkladı. Yetkisiz kişiler tarafından verilerin sızdırıldığını aktaran KVKK, ihlalden kaç kişinin etkilendiğinin şu an için bilinmediğini de belirtti.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Martı İleri Teknoloji AŞ tarafından Kuruma iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
Veri sorumlusu sistemlerine yetkisiz kişi/kişiler tarafından erişilmesi suretiyle veri ihlalinin gerçekleştiği,
Veri ihlalinin yetkisiz erişen kişi/kişiler tarafından iletilen e-posta üzerine 27.02.2022 tarihinde tespit edildiği,
İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve kişi sayısının henüz belirlenemediği,
İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin henüz belirlenemediği,
İhlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği bilgilerine yer verildi.
Konuya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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