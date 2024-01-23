Riot Games'te işler yolunda gitmiyor; çalışanlar çıkartılıyor projeler iptal ediliyor

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:10

Teknoloji şirketlerinin ardından oyun şirketlerinden de işten çıkarma haberleri geliyor. En son Riot Games pek çok çalışınıyla yollarını ayırdı ve bazı projeleri iptal etti. Bilmeyenler için League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunlarda imzası bulunan Riot, küresel çapta kriz yaşıyor.

RIOT GAMES YÜZLERCE ÇALIŞANIYLA YOLLARINI AYIRIYOR

Video oyun endüstrisi her ne kadar iyi durumda gibi gözükse de bazı şirketler sorun yaşıyor. Geçen yıl sektörde 9 binin üzerinde işten çıkarma yaşanmıştı, bu yıl ise işler pek de yolunda değil gibi. Çünkü Riot yaptığı resmi açıklamaya göre dünya genelinde iş gücünün yüzde 11'ini işten çıkarmak zorunda kaldıklarını duyurdu. Bu ise yaklaşık 539 rolü ortan kaldırmaları anlamına geliyor.

Riot CEO'su Dylan Jadeja, yaptıkları yatırımların sonuç vermediğini ve bu zorunlu işten çıkarma kararını aldıklarını duyurdu.

Çalışanlarıyla yolları ayıran Riot Games aynı zamanda Legends of Runeterra ekibini de küçültüyor. Burada PvE oyun moduna odaklanacak. Küçük stüdyolarla ortaklık kurmayı amaçlayan Riot Forge yayıncılık şirketi de kapatılıyor.

Riot Games, bu duyuruya aynı zamanda çalışanlarının haklarını koruyacak pek çok destek vereceklerini de duyurdu. Şirket, kıdem tazminatı, sağlık ve vize desteği ve çalışanlarına ekipman sağlama gibi pek çok olanağı sunacağını açıkladı.