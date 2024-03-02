İnsansı Robot Unitree H1 dünya rekoru kırdı

Bu insansı robot bozuk arazide 1,5 metre düzgün arazide ise saniyede 5 metre koşabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:02
İnsansı Robot Unitree H1 dünya rekoru kırdı
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İnsansı robotların özellikleri artmaya devam ediyor. Buna göre LiDAR sensör ile donatılan Robot Unitree H1, saniyede 3,3 metre yol alarak kendi sınıfında dünya rekoru kırmayı başardı. Intel RealSense D435i kamera sistemiyle çevresindeki derinliği algılayabiliyor. 

SATIŞA 90 BİN DOLARDAN ÇIKACAK

İnsansı robot Çin merkezli Unitree tarafından geliştirildi ve 180 cm boyunda 47 kg ağırlığa sahip. 30 kg yük taşıyabilen robot, kolaylıkla hızlanıp koşabiliyor, merdiven inip çıkabiliyor. 

Boston Dynamics'in Atlas'ı gibi darbelere karşı dayanıklı olan insansı robot, prototip aşamasında yer alıyor ve en 3 ila 10 yıl içinde çıkış yapması bekleniyor. Satışa başlandığında ise 90 bin dolara sahip olunacak.


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