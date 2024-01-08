LG'den araç içi kullanıma yönelik yeni esnek ekranlar

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:56

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:56

Yeni teknolojiyle donatılan otomobillerde farklı işlevlerde ekranların yer alması gündeme geliyor. LG'nin yeni atılımı da ince OLED yapıdaki panellere dayanıyor. Buna göre LG'nin yeni araç içi kullanımda yer alması beklenen ekranları yolcuların önündeki tavana monte edilebilecek.

Bu ekran panelleri kullanılmadığı zaman kolayca gizlenebiliyor. Bunun yanı sıra hafif ve kurulum için fazla yer gerektirmeyen yapılarıyla oldukça dikkat çekiyor.

TechRadar tarafından aktarılan bu bilgilere göre, şirket şu anda büyük bilgi ve kontrol panelleri üzerinde çalışıyor. Sürüş güvenliğinin de sağlandığı aktarılan bu yeni ekranların yolcu tarafında fonksiyonu olacak. Sürücünün de yola odaklanması sağlanacak.

Hatırlatmak gerekirse buna benzer bir teknoloji Mercedes E-Serisi tarafından sunuluyor.

LG'nin CES 2024'te daha fazla katlanabilir ya da esnek ekran tanıtmaya plandığı biliniyor. Bu ekranların da büyük bir kısmı dokunmatik olacak.