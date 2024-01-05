Tesla kıl payı tacını korudu: Çinli üreticinin nefesini ensesinde hissediyor

Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:20

Güncelleme: 05.01.2024 - 07:20

Eski üreticiler elektrikli otomobil pazarında yaklaşan zorluklar konusunda temkinli davranırken Rivian ve Tesla gibi elektrikli araçlara özel girişimler alıcıları elinde tutmayı başardı.

Tesla geçen yıl dünya genelinde müşterilerine yaklaşık 1,8 milyon adet elektrikli araç teslim etmeyi başararak Kaliforniya merkezli üreticiye BEV satış podyumunda en üst sırayı kazandırdı.

BYD Seal

TOPLAMDA BYD LİDER

Bununla birlikte, 2023 yılında 3 milyondan fazla BEV ve PHEV modeli satan Çinli otomobil üreticisi Build Your Dreams (BYD), 2023'ün en büyük elektrikli araç satıcısı oldu.

Ana akım üreticiler son birkaç aydır elektrikli araç satışları konusunda alarm veriyor ve ABD'de üretimin azaltılmasına ve teslimat tarihlerinin ertelenmesine neden oluyor. Ancak Rivian ve Tesla gibi elektrikli araç girişimleri her pazarda elektrifikasyona devam ediyor.

Start-up üreticilerinin yıl sonu satış rakamlarının analizi ise karışık bir sonuç tablosu ortaya koyuyor. Tesla ve Çinli BYD'den Rivian'a, 2023 yılı bazıları için başarılı geçerken bazıları için de eksiklikleri ortaya çıkardı. Ancak 2023 yılının küresel bataryalı-elektrikli araç satışlarının net kazananı Tesla oldu.

YÜZDE 38'LİK BÜYÜME

Sadece gerçek bataryalı elektrikli araçlar satan Tesla, 2023 yılında önemli ölçüde büyüdü. Tesla, alışılmadık bir şekilde, 2023 yılında toplam 1 milyon 808 bin 581 adet teslimat gerçekleştirdiğini açıklayarak yılın tüm küresel satış rakamlarını açıkladı. Bu adetlerin 1,74 milyonu Model 3 ya da Model Y'den oluşuyor, ancak bu modeller arasındaki dağılım belirtilmedi.

Bu Tesla için yıldan yıla yüzde 38'lik bir büyümeyi temsil ederken, şirket üretimin 2022'ye kıyasla yüzde 35 arttığını açıkladı. Dördüncü çeyrekte toplamda yaklaşık 500 bin adetlik üretimle Tesla, 2023 için öngörülen üretim hedeflerine ulaştığını söyledi.

BYD Seagull

BYD SATIŞLARI

Çinli üretici BYD de beklentileri aşarak 2023 yılında 1,6 milyon bataryalı elektrikli araç ve 1,4 milyon plug-in hibrid elektrikli araç olmak üzere toplam 3,02 milyon araç sattı. Bu, Shenzen merkezli otomobil üreticisi için yıldan yıla yüzde 62'lik bir artış anlamına geliyor ve 21 yaşındaki şirketi küresel olarak en büyük elektrikli araç satıcısı yapıyor.

Tesla ile karşılaştırıldığında, BYD'nin satışları ürün yelpazesine daha fazla yayılmış durumda. BYD Song kompakt crossover, başta plug-in-hybrid çeşitleri olmak üzere şirketin aralık ayı satışlarının başında yer aldı. Mikro boyutlu BYD Seagull EV ve BYD Yuan da aralık ayında sırasıyla 50.525 adet ve 41.681 adet ile iyi satış yaptı.

BYD, ABD pazarında gerçek bir oyuncu olmayabilir, ancak küresel bir EV süper gücüne doğru hızla genişlemesi ve Avrupa'da artan önemi, onu yakından izlemeye değer kılıyor.