LG'nin 9 kat optik yakınlaştırma sunan teknolojisi tanıtıldı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:22

LG, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni telefoto lensini tanıttı. Modül, 9 kat optik yakınlaştırma sunacak.

Akıllı telefonlarımızda yer alan telefoto lensler, görüntüyü yakınlaştırma konusunda yardımımıza koşuyor. Fakat bu lensler küçük boyuttaki tasarlandığından, kabiliyetleri de sınırlı oluyor.

Günümüzde fotoğraf canavarı kabull edilen iPhone 14 Pro modelleri bile telefoto lens ile sadece 3 kat optik yakınlaştırma sunarken, bugün LG’den sektör yeniden şekillendirebilecek bir haber geldi. LG, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni telefoto modülünü duyurdu. Lens, 9 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor.

KALİTE BOZULMADAN YAKINLAŞTIRMA YAPMAYI SAĞLAYACAK

Webtekno'nun haberine göre Güney Koreli teknoloji devi tarafından paylaşılan detaylara göre yeni modül, 9 kat yakınlaştırmada bile görüntüde hiçbir bozulmaya yer vermeyecek. Bununla birlikte lens, yakınlaştırılmış görüntüyü yakalamak için de büyük bir kolaylığa yer verecek.

Telefoto modülü, optik görüntü sabitleme özelliğine yer verecek. Bu sayede kamerada yakınlaştırma yaptığınızda elinizin titremesiyle oluşan görüntü bozulmaları ekrana ve fotoğrafa yansımayacak. Akıllı telefonlarda genellikle 2 kat ve üzeri yakınlaştırmalar, cihazdaki yazılım sayesinde mümkün oluyor. Görüntüyü yakınlaştırsanız da gördüğünüz görüntü, kameranın yakaladığı gerçek görüntü olmuyor. Yakınlaştırma, bir aşamadan sonra tamamen dijital olarak gerçekleşiyor. LG ise bunu lenslerle, optik olarak gerçekleştireceğinden fotoğraf kalitesinde hiçbir düşüş olmayacak.