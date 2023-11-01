Lies of P'nin yeni DLC fragmanı yayınlandı: 2. oyunu da geliyor!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:50

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:50

Oyun yayınlayıcısı Neowiz, Lies of P adlı oyunun yeni bir güncellemesini duyurdu, oyunun ilk DLC'sini tanıttı ve bir devam oyunu yayınlayacağını doğruladı.

Round8 Studio'nun övgüyle karşılanan soulslike oyunu Lies of P, 18 Eylül'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S, Steam üzerinden PC ve Mac App Store üzerinden Mac için piyasaya sürüldükten sonra bir aydan kısa bir süre içinde bir milyon kopya sattı. Bu oyun, Pinokyo'nun klasik peri masalını Bloodborne tarzı bir oynanışla yeniden canlandırıyor.

Bu ay içinde, oyunun "önemli" silah ve karakter dengesi değişikliklerinin yanı sıra oyunun başlangıcındaki zorluğu "hafifletmek" için yaşam kalitesi iyileştirmeleri getirecek bir yama bekleniyor. Bu güncelleme ile oyuncular, Rising Dodge yeteneğini varsayılan bir yetenek olarak alacak ve kilidini açma gerekliliği ortadan kalkacak.

Ayrıca, oyuncular yeni bir kostüm (Alidoro'nun kostümü ve maskesi) ve karakter özelleştirmesi için gözlük ve şapkalar gibi aksesuarları kullanma özelliğine sahip olacaklar.

Oyunun devamına veya gelecek DLC'ye dair bir ipucu da bulunuyor. Oyunun jenerik sonrası sahnesinde, Oz Büyücüsü'nde Dorothy tarafından giyilen yakut ayakkabılar gösteriliyor. İsimsiz bir karakter şunları söylüyor: "Döndüğümde onu bulacağım. Kesinlikle. Bizim başka bir anahtarımız. Dorothy."

Oyun yönetmeni Jiwon Choi'nin bir yönetmen mektubu videosunda, ilk DLC'de sunulacak içeriğin küçük bir bölümünü gösterdiği ve Lies of P'nin devam oyununu geliştirmek için çalıştıklarını doğruladığı belirtiliyor. Choi, "En büyük önceliğimiz DLC'yi geliştirmek ve devam oyunumuz üzerinde çalışmak" dedi ve ekledi "Geliştirici ekip önemli bir çaba sarf ediyor, beyin fırtınası yapıyor ve projelerin farklı yönlerini keşfediyor."