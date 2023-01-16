Bir üniversite öğrencisi, "Çinli olduğu" gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:20

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:21

ABD'de bir üniversite öğrencisi, "Çinli olduğu" gerekçesiyle otobüste bıçaklı saldırıya uğradı.

Katil Billie Davis'in polislere, öğrenciyi "ırkından başka bir nedenle hedef almadığını" söylediği iddia edildi.

56 yaşındaki Davis'in polise, "ülkemizi havaya uçuracak bir kişi daha eksilmiş olacak" dediği iddia edildi.

Polis, ırkçı saldırı sırasında katlanır bıçak kullandığını itiraf etmesi üzerine Davis'i "cinayete teşebbüsle" suçlayarak, saldırının tamamen sebepsiz olduğunu aktardı.

KEFALETLE HAPİSHANEDE TUTULUYOR

Polis tarafından incelenen görüntülere göre, defalarca başından bıçaklanan öğrenci kanlar içinde olay yerinde kalırken, Davis otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı.

Davis, Monroe İlçe Hapishanesinde 100 bin dolar kefalet ve bin dolar nakit kefaletle tutuluyor.

Indiana Üniversitesi Çeşitlilik, Eşitlik ve Çok Kültürlü İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı James Wimbush, "Hiç kimse geçmişi, etnik kökeni ya da mirası nedeniyle taciz ya da şiddete maruz kalmamalıdır. Aksine, Bloomington ve IU toplulukları, kampüsümüzü ve topluluk kültürümüzü oluşturan çok çeşitli kimlikler ve bakış açıları sayesinde daha güçlüdür" dedi.