Lord of the Rings: Gollum’un çıkış tarihi belli oldu

Popüler roman serisi The Lord of the Rings’in, Gollum karakterini konu alacak olan oyununun çıkış tarihi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:12
Lord of the Rings: Gollum’un çıkış tarihi belli oldu
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Son dönemlerde The Lord of the Rings’in (LOTR) yayın hakları birçok firmaya dağıtılmıştı. Bunun ardından popüler serinin hem dizileri hem de yeni oyunları çıkmaya başladı. LOTR’ın bir oyunu da Deadalic Entertainment’dan geliyor.  

Barotrauma, Partisans 1941 gibi popüler oyunların yapımcısı olan Deadalic Entertainment tarafından Gollum oyununun çıkış tarihi açıklandı. Oyun 25 Mayıs’ta hem PC hem de konsollar için çıkış yapacak. Oyunun yayınlanan videolarından görüldüğü kadarıyla “Gizlilik” temasında olacağı görülüyor. Ayrıca oyunda Gollum’un iç dünyasını da tecrübe edilebilecek.

Yani kullanıcılar hem Gollum hem de Smeagol gibi davranabilecek. Oyun içerisinde aldığınız kararlar neticesinde Gollum karakterinin kişiliği değişecek. Oyunun dağıtımını ise NACON yapacak.


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