Mac'i otomatik kapanacak şekilde nasıl ayarlanır?
Mac kullanıcıları bilgisayarlarını otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabiliyor. Ancak birçok kullanıcı bu özelliğin nasıl kullanıldığını bilmiyor. Peki Mac'i otomatik kapanacak şekilde nasıl ayarlanır?
MacOS, bilgisayarınızın ne zaman kapanması gerektiğini programlayabilmenize olanak tanıyor. Bu özellik, enerji tasarrufu veya iş akışını düzenleme amacıyla oldukça kullanışlı olabilir. Peki Mac'i otomatik kapanacak şekilde nasıl ayarlanır?
MAC'I OTOMATİK KAPANACAK ŞEKİLDE NASIL AYARLANIR?
Başlamak için menü çubuğundaki Apple simgesine tıklayarak "Sistem Tercihleri"ni açın.
Eğer bir MacBook kullanıyorsanız, "Pil" seçeneğine tıklayın. Masaüstü kullanıcıları için ise "Enerji Tasarrufu" seçeneği tercih edilebilir.
Şimdi, sol taraftaki menüden "Program"ı seçin.
"Seçenekleri etkinleştir" kutusunu işaretleyin.
İlk açılır menüden "Kapat"ı seçin.
Bilgisayarınızın hangi gün ve saatte kapanmasını istediğinizi belirleyin.
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