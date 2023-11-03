Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:53

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:53

MacOS, bilgisayarınızın ne zaman kapanması gerektiğini programlayabilmenize olanak tanıyor. Bu özellik, enerji tasarrufu veya iş akışını düzenleme amacıyla oldukça kullanışlı olabilir. Peki Mac'i otomatik kapanacak şekilde nasıl ayarlanır?

MAC'I OTOMATİK KAPANACAK ŞEKİLDE NASIL AYARLANIR?

