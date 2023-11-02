Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:23

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:23

Mac bilgisayarlarını kullanıyorsanız, muhtemelen fare işaretçisinin geleneksel olarak beyaz bir çerçeve etrafında siyah olduğunu fark etmişsinizdir. Bu ikonik görüntü, Mac kullanıcıları için tanıdıktır ve Mac'i diğer platformlardan ayıran önemli özelliklerden biridir. Ancak, artık Mac'inizdeki fare işaretçisinin rengini ve boyutunu özelleştirebilirsiniz. Peki Mac'te fare imlecinin rengi ve boyutu nasıl değiştirilir?

PEKI MAC'TE FARE İMLECİNİN RENGİ VE BOYUTU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Adım 1: İşlemi başlatmak için "Sistem Tercihleri"ni açın.

Adım 2: "Erişilebilirlik" seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Sol taraftaki seçenekler listesinden "Ekran"ı seçin.

Adım 4: En üstte bulunan "İşaretçi" sekmesine tıklayın.

Bu bölgede iki temel seçenek bulacaksınız: "İşaretçi anahat rengi" ve "İşaretçi dolgu rengi". Bu seçeneklere tıklayarak renklerini özelleştirebilirsiniz. İşaretçinin boyutunu da "İşaretçi boyutu" kaydırıcısını kullanarak ayarlayabilirsiniz. İşte sonsuz özelleştirme seçeneklerinin kapıları size açılmış durumda.

Yaptığınız değişiklikleri geri almak isterseniz, herhangi bir zamanda "Sıfırla" düğmesine tıklayarak işaretçiyi varsayılan ayarlara döndürebilirsiniz.