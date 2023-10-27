Mac'te varsayılan tarayıcı nasıl değiştirilir?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:21

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:21

Apple'ın Safari tarayıcısı, Mac kullanıcıları için varsayılan tarayıcıdır. Ancak, kullanıcılar farklı tarayıcılar arasında tercih yapabilirler. Bu makale, macOS işletim sisteminde varsayılan tarayıcıyı değiştirmenin nasıl yapılacağını açıklıyor.

Son yıllarda, Apple'ın Safari tarayıcısı hataları, kullanıcı deneyimi ve web sitesi uyumluluğu gibi konularda eleştirilere maruz kaldı. Ancak, Mac kullanıcıları için alternatifler mevcut. Popüler seçenekler arasında Google Chrome, Microsoft Edge ve Mozilla Firefox bulunuyor. Her biri farklı özellikler sunsa da, hangi tarayıcıyı kullanacağınız kişisel tercihe dayalıdır.

PEKI MAC'TE VARSAYILAN TARAYICI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Bu adımlar, macOS Monterey veya daha yeni bir sürümünü kullandığınızı varsayar:

Sistem Tercihleri'ni açın. Bunun için Mac'inizin Dock'undan, Uygulamalar klasöründen veya Apple menü çubuğundan (? -> Sistem Tercihleri...) başlayabilirsiniz. Genel'i seçin. "Varsayılan web tarayıcısı" yanındaki açılır menüyü tıklayın ve yüklü tarayıcılar listesinden tercihinizi seçin.

Eğer macOS Ventura veya daha eski bir sürüm kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Sistem Ayarları'nı açın. Mac'inizin Dock'undan, Uygulamalar klasöründen veya Apple menü çubuğundan (? -> Sistem Ayarları...) başlayabilirsiniz. Masaüstü ve Dock'u seçin. "Varsayılan web tarayıcısı" seçeneğine gidin ve yüklü tarayıcılar listesinden tercihinizi seçmek için yanındaki açılır menüyü kullanın.

Artık başarıyla varsayılan web tarayıcınızı Safari yerine tercih ettiğiniz tarayıcıya değiştirdiniz. Bu adımları iOS cihazlarınızda da kullanmak isterseniz, özel makalemize göz atabilirsiniz.