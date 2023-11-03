Mac'te Mesajlar uygulamasını kullanarak ekran paylaşımı nasıl yapılır?
Mac bilgisayarlarda kullanıcılar Mesajlar özelliğini kullanarak ekran paylaşımı yapabiliyor. Peki Mac'te Mesajlar uygulamasını kullanarak ekran paylaşımı nasıl yapılır?
Ekran paylaşımı yapmak, bir Mac kullanıcısıysanız iMessage uygulamasını kullanabilirsiniz. Peki Mac'te Mesajlar uygulamasını kullanarak ekran paylaşımı nasıl yapılır?
MAC'TE MESAJLAR UYGULAMASINI KULLANARAK EKRAN PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?
Öncelikle, bu özelliği yalnızca diğer kişinin bir Mac'e sahip olması ve iMessage'ın etkin olması durumunda kullanabileceğinizi unutmayın. Aynı koşullar sizin için de geçerlidir.
İlk adımda, Mesajlar uygulamasını başlatın ve Apple Kimliği ile oturum açın.
Ardından, ekranınızı paylaşmak istediğiniz kişiyle bir mesaj dizisi başlatın veya mevcut bir diziye devam edin.
Mesaj dizisinin sağ üst köşesinde yer alan "i" düğmesine tıklayın.
Açılan menüden "Paylaş" düğmesini seçin ve ardından "Ekranımı Paylaşmaya Davet Et" seçeneğini tıklayın.
Menü çubuğunda, bağlantının devam ettiğini belirten yeni bir ekran paylaşımı simgesi göreceksiniz. Kısa bir süre sonra bağlantı kurulacak ve diğer kullanıcı ekranınızı görebilecektir.
Bağlantıyı sonlandırmak veya diğer kullanıcıya fare erişimi vermek isterseniz, ekran paylaşımı simgesine tekrar tıklayabilirsiniz. Ayrıca buradan ekran paylaşımını duraklatabilir veya mikrofonunuzu sessize alabilirsiniz.
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