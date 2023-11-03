Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:14

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:14

Ekran paylaşımı yapmak, bir Mac kullanıcısıysanız iMessage uygulamasını kullanabilirsiniz. Peki Mac'te Mesajlar uygulamasını kullanarak ekran paylaşımı nasıl yapılır?

MAC'TE MESAJLAR UYGULAMASINI KULLANARAK EKRAN PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?



Öncelikle, bu özelliği yalnızca diğer kişinin bir Mac'e sahip olması ve iMessage'ın etkin olması durumunda kullanabileceğinizi unutmayın. Aynı koşullar sizin için de geçerlidir.