Mango, Türkiye'ye 3 milyon TL'lik bağış yaptığını duyurdu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:33

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:33

Teknoloji şirketleri başta olmak üzere Amazon gibi Türkiye'de aktif olarak bulunan şirketler de desteklerini duyurdu. Onlardan biri olan tekstil devi Mango, Türkiye için başlatılan kampanyaya dahil oldu. Instagram üzerinden yapılan duyuruda, yardım Kızılay üzerinden gerçekleştiği yazıyor.

Paylaşımda şunlar yer alıyor:











Bu gönderiyi Instagram'da gör





















MANGO (@mango)'in paylaştığı bir gönderi

"Mağazalar, tedarikçiler ve fabrikalardaki tüm çalışanlarımızın refahını ve güvenliğini garanti altına almak için protokollerimizi etkinleştirirken riskleri değerlendirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için durumu yakından takip ediyoruz. Buna paralel olarak Mango, etkilenen herkese yardımcı olmak için Türk Kızılayı'na 3 milyon Türk Lirası (150.000 euro) bağışta bulundu."

PEK ÇOK FİRMA DEPREM İÇİN YARDIMLARINI GÖNDERİYOR

LC Waikiki'nin de yer aldığı yardım seferberliğine N11, Eti, Mercedes-Benz(1 milyon euro yardım), THY ve Pegasus gibi yerli yabancı pek çok firma da katıldı.

TikTok ise Ahbap ve Kızılay aracılığı ile 200 bin dolar bağış yaptığını duyurdu.