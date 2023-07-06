Mark Zuckerberg 11 yılın ardından ilk kez tweet attı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:49

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:59

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter'ın son zamanlarda aldığı yeni kararlar kullanıcıları tarafından olumsuz tepki ile karşılanmıştı. Bu durumu fırsat bilen Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi sosyal medya şirketi Meta Twitter benzeri uygulama Threads'ı çıkardı.

Threads 7 saatte 10 milyon kullanıcıyı geçti. Bu başarının arından Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg de Twitter'daki tweet sessizliğini bozdu. Zuckerberg 11 yılın ardından ilk defa tweet attı. Zuckerberg en son 18 Ocak 2012'de tweet atmıştı.

Zuckerberg'in attığı tweet ise şöyle: