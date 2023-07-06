Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads 10 milyon kullanıcıyı geçti
Meta'nın sahip olduğu Twitter benzeri Threads uygulaması çıkışının ardından ilk dört saat içinde 5 milyon kullanıcı sayısını geçti. Uygulama ilk 7 saatte ise 10 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.
Meta'nın Twitter benzeri yeni uygulaması Threads, çıkışının ardından büyük bir ilgi gördü. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in ilk yedi saat içinde 10 milyon kayıt sayısını geçtiğini açıkladı. İlk dört saat içinde ise 5 milyon kullanıcıyı geçtiği daha önce açıklanmıştı.
Threads, App Store'da yayına girdiği ilk iki saat içinde iki milyon kaydı aşarak hızla popülerlik kazandı. Uygulamanın bu kadar hızlı yükselmesinin nedeni ise Instagram oldu. Instagram ile entegrasyona sahip olan uygulama kullanıcıların hızlı bir şekilde kayıt olmasına imkan sağlıyor.
TechCrunch'ın haberine göre, Threads'ın bu kadar hızlı bir şekilde yüksek kullanıcı sayılarına ulaşmasının nedeni Twitter'ın son zamanlarda aldığı kararlar oldu.
Threads'in henüz erken bir aşamada olduğu belirtiliyor. Meta ekibi, uygulamanın daha fazla özgürlük ve fediverse entegrasyonu gibi özelliklerle geliştirileceğini söylüyor.
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